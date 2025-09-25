Boza y Sech se juntan por primera vez celebrando el poder de Panamá con su primera colaboración “París”

El hitmaker panameño Boza une fuerzas por primera vez con la superestrella Sech en “París”, un sencillo que marca un momento histórico para la música urbana de Panamá y su proyección global. El estreno llega horas antes de su participación en Premios Juventud 2025, que este año se celebran en su país natal, Panamá.⁣

⁣

“París” simboliza el ascenso del talento panameño como referente internacional, llevando la bandera del país al escenario global en un momento clave para la música latina. Esta colaboración refuerza la posición de Boza como pionero del Afrobeats en español y resalta el impacto de Sech como uno de los grandes íconos del género urbano de la última década.⁣

⁣

El lanzamiento de “París” llega en un momento de reconocimiento mundial para Boza. Con dos nominaciones a Premios Juventud en las categorías Mejor Álbum Urbano por su aclamado SAN BLAS y Mejor Canción Pop/Urbano por “Orión” junto a Elena Rose, y una nominación al Latin GRAMMYs® en Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Orión (Sistek Remix)”, Boza se afirma como una de las figuras más destacadas de la música latina, con múltiples hits globales, reconocimientos de prestigio y colaboraciones de alto nivel que lo confirman como un referente indiscutible del género.⁣

⁣

Boza se prepara para deslumbrar esta noche en Premios Juventud con una presentación electrizante que celebrará su herencia panameña ante una audiencia internacional. Su actuación busca consolidar su estatus como embajador de la nueva ola musical de Panamá y marcar un momento de orgullo para toda la región.⁣

⁣

“París” ya está disponible en todas las plataformas digitales.⁣

⁣