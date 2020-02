Brasil con primer caso coronavirus AL; el mundo está más alerta que nunca

El coronavirus llegó a Latinoamérica, la última región que todavía no la padecía. Con la confirmación este miércoles del primer caso de la enfermedad en Brasil, el mundo está más alerta que nunca, tomando nuevas medidas para protegerse de un mal que ha dejado 2,744 muertos y 80.000 infectados en más de 40 países, la mayoría en China, donde se originó.

El primer paciente confirmado con el virus COVID-19 en esta región es un hombre de 61 años que estuvo en Italia y volvió a Brasil tras una escala en París, aunque las autoridades informaron que su estado no es grave, por lo que está en cuarentena domiciliaria y que se trata de un caso importado.

Igual, el ministro de Salud brasileño, Luiz Henrique Mandetta, afirmó que están buscando a las personas que tuvieron contacto con ese paciente y que ya han logrado hablar con unas 30, aunque la mayor preocupación ahora es por quienes compartieron el vuelo con él, que bien pudieron desplazarse a otras ciudades dentro o fuera del país.

Todo esto supone que no solo en Brasil sino en toda Latinoamérica se fortalezcan los protocolos de prevención, “ante la inminencia de la posible llegada del coronavirus”, como lo anunció hoy Paraguay, que activó un Centro Operativo de Emergencias tras conocer la situación en el vecino país. Con Brasil ya son al menos 44 los países donde se han presentado contagios.

En Europa.- En Italia, donde se pudo contagiar el paciente brasileño, se llegó a 12 muertos este miércoles, además de 400 enfermos, con la región de Lombardia presentando la mayoría de los casos, aunque Protección Civil ha informado que más del 95 % de las pruebas realizadas a otros pacientes han dado negativas. En Europa también se supo de la segunda víctima mortal en Francia, donde hay 17 infectados, además de enfermos en Rusia, Croacia, Alemania, Austria, Suiza y los primeros confirmados hoy mismo en Grecia, Macedonia del Norte y Finlandia, todos ellos casos importados hasta donde se sabe, con excepción del primer contagio local que se registró en Sevilla, el décimo en total en España.