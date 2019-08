Brasil dice está controlando los incendios en Amazonía

Brasil está combatiendo exitosamente los incendios en la Amazonía, afirmó ayer el canciller brasileño Ernesto Araújo tras reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Araújo y el hijo del presidente de Brasil viajaron a Washington para conversar sobre posible ayuda para combatir al fuego.

El mandatario Jair Bolsonaro dijo pidió ayuda a Trump y que éste respondió que “no podía tomar una decisión si no lo escuchaba de Brasil”. Luego de reunirse con Trump, Araújo dijo que los incendios “no son excusa para promover ideas de administración internacional de la Amazonía”, aunque señaló que su país está abierto a cooperar con otras naciones.

“Los incendios que existen en la actualidad ya están siendo combatidos y estamos teniendo éxito en apagar la mayoría” de ellos, afirmó, agregando que en la reunión con Trump no se habló de ayuda específica de Estados Unidos.

Bolsonaro sopesa designar a su hijo, el legislador Ernesto Bolsonaro, embajador en Washington, aunque ello requeriría la aprobación de la cámara alta del congreso brasileño. Araújo dijo que el gobierno de Trump ya había expresado su aprobación a que el hijo de Bolsonaro sea embajador. “Ahora tenemos que aguardar a que el Senado apruebe la invitación”.

Araújo dijo que el hecho que Trump los recibió a él y a Ernesto Bolsonaro en la Casa Blanca aunque no son jefes de Estado “muestra lo lejos que hemos llegado en construir relación especial con Estados Unidos”. Los elogios acerca de la relación con el gobierno de Trump contrastan con las críticas al gobierno brasileño emitidas por el presidente francés Emmanuel Macron y otros líderes europeos.

Un ofrecimiento de apoyo por US 20 millones de parte del Grupo de los Siete para ayudar a combatir los incendios y proteger la selva se estancó después que Bolsonaro dijo Macron tendría que disculparse con él por afirmaciones que hizo. El mandatario francés había cuestionado la integridad de Bolsonaro y su compromiso con las protecciones ambientales.