Brasil y Argentina se enfrentarán en la final de la FIBA AmeriCup 2025 tras victorias contundentes

San José (EFE).- Las selecciones de baloncesto de Argentina y Brasil disputarán el domingo la final de la FIBA AmeriCup 2025 que se cumple en Nicaragua tras vencer este sábado, respectivamente, a sus pares de Canadá por 83-73 y Estados Unidos por 92-77.

Los dirigidos por el exjugador de la NBA Pablo Prigioni fueron superiores de principio a fin sobre los canadienses, que se enfrentarán a EE.UU. por el tercer lugar.

El escolta Jose Vildoza, con 26 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y una efectividad de + 32 en cancha, además de un 61,5 % en tiros de campo (8 de 13), con un altísimo 77,8 % en los tiros de tres (7 de 9), lideró a los argentinos en su pase a la final.

Vildoza fue secundado por el escolta Gonzalo Corbalán (12) y el pivote Juan Fernández (11).

La albiceleste hunde a EE.UU.

Argentina no tembló a la hora de llevarse el duelo por el pase a la final y arrolló a Canadá en el primer parcial por 24-9.

La selección albiceleste continuó su dominio en el segundo cuarto en el que logró un parcial de 22-20, que dejó un cómodo 46-29 al descanso.

En la segunda parte, Argentina rompió el partido con un gran defensa en todo el campo que evitó cualquier intento de remontada del conjunto canadiense y se impuso en ese parcial 22-16 para entrar a la recta final con una ventaja de 23 puntos (68-45).

Con el partido casi sentenciado, los argentinos aguantaron el mejor cuarto de Canadá, en el que anotó 28 de sus 73 puntos. El parcial quedó 15-28 a favor de los canadienses, por quien destacó Marcus Carr con 16 tantos.

Brasil, el rival de Argentina en la final

Más temprano, el base Yago dos Santos anotó 25 puntos y no solo fue el máximo realizador sino uno de los artífices del triunfo de Brasil frente a Estados Unidos por 92-77, con el que se clasificó a la final de la FIBA AmeriCup 2025 que se disputa en Nicaragua.

Jugadores de Brasil celebran este sábado, en un partido de la semifinal de la FIBA AmeriCup 2025 entre Brasil y Estados Unidos, en Managua (Nicaragua). EFE/ STR

Dos Santos, una se las revelaciones del torneo, secundado por el exjugador de la NBA Bruno Caboclo, metió a Brasil a la final tras una segunda parte espectacular del quinteto suramericano en la que limitaron a los estadounidenses a 25 puntos (9 en el último cuarto).

La final de la AmeriCup2025 se jugará el domingo a partir de las 18:10 hora local (00:10 GMT del lunes).

Ficha técnica:

83 – Argentina (24+22+22+15): Gonzalo Corbalán (12), Jose Vildoza (26), Nicolas Brussino (8), Francisco Caffaro (4) Juan Fernández (11) -cinco inicial-, Alex Negrete (9), Juampi Vaulet (9) y Juan Marcos (4).

73 – Canadá. (9+20+16+28): Trae Bell-Haynes (15), Kyshawn George (5), David Muenkat (4), Leonard Miller (6), Mfiondu Kabengele (14) -cinco inicial- Marcus Carr (16), Kyle Wiltjer (7), Isiaha Mike (3), Thomas Kennedy (2) y Nate Darling (1).

Árbitros: Julio Anaya (PAN), Carlos Velez (COL) y Orlando Varela (HON).

Incidencias: segunda semifinal del torneo FIBA AmeriCup 2025 disputada en el Polideportivo Alexis Argüello de la capital nicaragüense ante 8.000 espectadores.