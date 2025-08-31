Brasil y Argentina se enfrentarán en la final de la FIBA AmeriCup 2025 tras victorias contundentes

Brasil y Argentina se enfrentarán en la final de la FIBA AmeriCup 2025 tras victorias contundentes

San José (EFE).- Las selecciones de baloncesto de Argentina y Brasil disputarán el domingo la final de la FIBA AmeriCup 2025 que se cumple en Nicaragua tras vencer este sábado, respectivamente, a sus pares de Canadá por 83-73 y Estados Unidos por 92-77.

Los dirigidos por el exjugador de la NBA Pablo Prigioni fueron superiores de principio a fin sobre los canadienses, que se enfrentarán a EE.UU. por el tercer lugar.

El escolta Jose Vildoza, con 26 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y una efectividad de + 32 en cancha, además de un 61,5 % en tiros de campo (8 de 13), con un altísimo 77,8 % en los tiros de tres (7 de 9), lideró a los argentinos en su pase a la final.

Vildoza fue secundado por el escolta Gonzalo Corbalán (12) y el pivote Juan Fernández (11).

La albiceleste hunde a EE.UU.

Argentina no tembló a la hora de llevarse el duelo por el pase a la final y arrolló a Canadá en el primer parcial por 24-9.

La selección albiceleste continuó su dominio en el segundo cuarto en el que logró un parcial de 22-20, que dejó un cómodo 46-29 al descanso.

En la segunda parte, Argentina rompió el partido con un gran defensa en todo el campo que evitó cualquier intento de remontada del conjunto canadiense y se impuso en ese parcial 22-16 para entrar a la recta final con una ventaja de 23 puntos (68-45).

Con el partido casi sentenciado, los argentinos aguantaron el mejor cuarto de Canadá, en el que anotó 28 de sus 73 puntos. El parcial quedó 15-28 a favor de los canadienses, por quien destacó Marcus Carr con 16 tantos.

Brasil, el rival de Argentina en la final

Más temprano, el base Yago dos Santos anotó 25 puntos y no solo fue el máximo realizador sino uno de los artífices del triunfo de Brasil frente a Estados Unidos por 92-77, con el que se clasificó a la final de la FIBA AmeriCup 2025 que se disputa en Nicaragua.

Americup Final Argentina
Jugadores de Brasil celebran este sábado, en un partido de la semifinal de la FIBA AmeriCup 2025 entre Brasil y Estados Unidos, en Managua (Nicaragua). EFE/ STR

Dos Santos, una se las revelaciones del torneo, secundado por el exjugador de la NBA Bruno Caboclo, metió a Brasil a la final tras una segunda parte espectacular del quinteto suramericano en la que limitaron a los estadounidenses a 25 puntos (9 en el último cuarto).

La final de la AmeriCup2025 se jugará el domingo a partir de las 18:10 hora local (00:10 GMT del lunes).

Ficha técnica:

83 – Argentina (24+22+22+15): Gonzalo Corbalán (12), Jose Vildoza (26), Nicolas Brussino (8), Francisco Caffaro (4) Juan Fernández (11) -cinco inicial-, Alex Negrete (9), Juampi Vaulet (9) y Juan Marcos (4).

73 – Canadá. (9+20+16+28): Trae Bell-Haynes (15), Kyshawn George (5), David Muenkat (4), Leonard Miller (6), Mfiondu Kabengele (14) -cinco inicial- Marcus Carr (16), Kyle Wiltjer (7), Isiaha Mike (3), Thomas Kennedy (2) y Nate Darling (1).

Árbitros: Julio Anaya (PAN), Carlos Velez (COL) y Orlando Varela (HON).

Incidencias: segunda semifinal del torneo FIBA AmeriCup 2025 disputada en el Polideportivo Alexis Argüello de la capital nicaragüense ante 8.000 espectadores.

31 agosto, 2025
