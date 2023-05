Tras asistir al citatorio hecho por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), el locutor Brea Frank, describió el encuentro de este viernes como ¨una reunión muy amena, bonita y cómoda¨.

¨Nunca se habló ni de censura, ni yo tampoco lo voy a permitir. No me voy a prestar para eso. Yo soy un amante a las libertades y sería anticonstitucional. De hecho, ellos hablaron de eso, de que nunca se atreverían a censurar ni a simular ni a insinuar que eso estaría pasando¨, explicó.

Brea Frank

Resaltó además que ¨en el encuentro se planteaba que la comisión tiene ideas de llevar a todos los comunicadores para que le planteemos ideas para hacer de este organismo más efectivo, porqué ellos decían que cuando se hizo esta institución no había nada de redes sociales, no habían plataformas, era sólo radio y televisión. Y ya hoy en día, en el 2023, se encuentran con todo esto¨.

“El Rector de la Universidad de la Calle” detalló que ¨yo no puedo estar en contra de un organismo que esté para hacer que se cumpla con las leyes, porque obsoletas o no, son las leyes y uno está para acatarlas dentro de la radio. Y como yo decía, que aunque ellos no están para el tema de las leyes en YouTube, pero al final uno es comunicador y hay una función social, que uno tiene un compromiso social que está por encima de cualquier video.

El comunicador aseguró que hace varias semanas recibió la carta, pero no lo hizo público.

¨Lo que pasa es que yo no vi necesario tener que hacer pública una simple carta de invitación a algo donde yo creo que me suma, porque siempre hay espacio para mejorar¨, manifestó.

Se recuerda que no sólo a Brea Frank le realizaron una citación por parte de la entidad, también se le envió a otros influencers, incluyendo al comunicador Santiago Matías, quien informó que no asistirá a la misma.

La CNEPR quiere buscar un consenso entre las figuras de los medios para regular los mensajes que se difunden a través de las plataformas.