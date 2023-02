El comunicador Brea Frank explicó este miércoles la razón por la cual ya no se encuentra laborando en Univisión.

Este detalló que tras casi cinco años siendo parte de esa cadena estadounidense de habla hispana, este al ser pedido de vuelva a esta nación, no decidió dejar todos los proyectos que tiene en República Dominicana.

Dentro de los compromisos laborales está su espacio radial “Universidad de la Calle (Uca)”, comerciales de marcas importantes del país, películas, entre otros.

“Regresé en 2022 y Univisión me permitió venir a retomar mis proyectos comerciales y de radio. Un año después, se me imposibilita estar allá y darle el calor que necesita la cadena, así como cosas que requieren de una presencialidad fuera de aquí que, por compromisos asumidos, se me dificulta dar el máximo, por lo que decidí cerrar este capítulo y en lo adelante, me enfocaré en los proyectos que estamos desarrollando aquí en el país, agradecido siempre de esta gran oportunidad y la maravillosa experiencia que me deja mi casa Univisión”, expresó el locutor.

Lee más: Brea Frank aterriza en RD con su proyecto de radio La universidad de la calle

“Yo no me puedo quejar de todas las cosas bonitas que pasaron con mi carrera en los Estados Unidos, pero creo también que hay etapas que uno tiene que cerrar y emprender y es tiempo de yo dedicarle tiempo a lo mío”, añadió Brea.

Manifestó que ¨El 13 de diciembre del 2021 de manera personal yo decidí renunciar a la X96.3 y venirme a mi país por razones familiares y personales y mi deseo de tener mi propia industria. Al no llegar a un acuerdo desistí del proyecto¨, manifestó.

¨Han salido una serie de informaciones porque nos gusta mucho ver al otro fracasar, señores durante cinco años viví las envestidas de colegas, personas ligadas al entretenimiento y seudocomunicadores que apostaban a mi fracaso que decían que yo no duraba tres meses.¨, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa radial “La Uca”.