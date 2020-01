Breves Latinas. México Obrador dice tiene pendiente frenar la inseguridad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su mensaje de Año Nuevo que el 2019 no fue un mal año y aceptó que su gobierno tiene pendientes como la violencia y la inseguridad en el país, problemas que deberán ir a la baja en 2020.

“El 2019 no fue un mal año, tenemos que decir que avanzamos”, declaró el mandatario mediante un video que publicó en redes sociales este martes por la noche, grabado en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas. “Puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobre todo arriba (altos niveles de gobierno), estamos limpiando la corrupción en el gobierno, no hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación y aumentaron los salarios mínimos”, añadió. En México, en noviembre la inflación se ubicó en 2.97 %.

bolivia

Cifran en 117 los feminicidios 2019

El 2019 cerró en Bolivia con 117 mujeres muertas víctimas de la violencia machista y 66 casos de infanticidio, según datos difundidos este miércoles por la Fiscalía General del Estado.

La cifra de feminicidios es inferior a los 130 casos registrados en 2018, “sin embargo son vidas las que se han perdido y nos debe llamar a la reflexión a todos”, dijo el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, citado en un comunicado de su oficina.

brasil

Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comenzó el 2020 optimista y calificó de “victorioso” su primer año de Gobierno, marcado por retrocesos en áreas como el medio ambiente, la educación y la cultura, aunque con avances en la economía. “Que Brasil continúe siguiendo el camino de la prosperidad y que este sea un año tan victorioso para el pueblo brasileño como lo fue en 2019”, escribió.

méxico

Mueren 16 presos en un motín en el centro del país

Un motín violento entre presos de una cárcel del centro de México concluyó con 16 presos muertos y cinco heridos, informaron las autoridades. El secretario de seguridad del estado de Zacatecas, Ismael Camberos Hernández, dijo a la prensa local que las autoridades confiscaron cuatro armas que creen que fueron introducidas en la prisión estatal de Cieneguillas durante las visitas a la prisión el martes. Dijo que las autoridades habían inspeccionado la prisión el sábado y el domingo y que no encontraron armas. La riña estalló alrededor de las 2:30 de la tarde del martes y la prisión quedó bajo control a las 5 de la tarde, según un comunicado de la agencia de seguridad estatal. Quince de las víctimas murieron en la prisión y una murió más tarde en un hospital. Un prisionero fue detenido con un arma todavía en su poder y otras tres armas fueron encontradas dentro de la prisión.