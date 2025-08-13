Brewers imparables: la razón detrás de su racha de victorias  

Los Brewers de Milwaukee continuaron su racha histórica en la temporada de béisbol, derrotando a los Piratas de Pittsburgh 12-5 el miércoles por la noche en el American Family Field para su 12ª victoria consecutiva, acercándose a una victoria del récord de la franquicia y activando al mismo tiempo una querida tradición local.

La victoria coloca a los Cerveceros a un juego del récord de la franquicia de 13 victorias consecutivas, establecido cuando el equipo inauguró la temporada de 1987.

Con 75 victorias en la temporada, los Cerveceros son 5.5 juegos mejores que cualquier otro equipo en el béisbol y unos asombrosos 7.5 juegos arriba de los Cachorros de Chicago en la División Central de la Liga Nacional.

Racha histórica

Los Cerveceros de Milwaukee se convirtieron en el primer equipo de la Liga Nacional desde los Cachorros de Chicago de 1935 en lograr múltiples rachas ganadoras de al menos 11 juegos en una temporada, una hazaña lograda por última vez en las Grandes Ligas por los Azulejos de Toronto de 2015.

Lograr esa hazaña dos veces en una temporada (y casi tres veces, ya que los Cerveceros también tienen una racha de ocho victorias consecutivas en su haber este año) es simplemente impresionante.

La forma en que los Cerveceros dominan a sus oponentes ahora mismo sugiere que no perderán el impulso pronto. En cualquier caso, el equipo no debería preocuparse por el impulso de cara a los playoffs; deberían concentrarse en ganar un partido a la vez.

Esa es la mentalidad que los ha llevado al mejor récord del béisbol, y es la mentalidad que los llevará a la tierra prometida.

