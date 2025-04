Brian A. DePeña: Biografía de un Líder, un libro motivador para estos tiempos

El próximo miércoles 9 de abril, cuando el reloj marque las 6 de la tarde, se estará llevando a cabo en la 15 Unión Street, entrada B, Suite 105 de Lawrence MA, nuestro libro número 10 que lleva como título: Brian A. DePeña: Biografía de un Líder.

Más que un libro, es la vida misma de un gran hombre que como Brian A DePeña ha sido muy intensa. Esta tarea personal ha sido más que un compromiso que me ha llenado de honda satisfacción.

Escribir la biografía de este titán del esfuerzo personal, ha sido un reto, el cual espero pueda ser valorado por todos aquellos que se decidan por conocer el entramado de un personaje que desde limpiabotas en su Miches natal, cajero en un hotel, motoconcho en la ciudad de Santo Domingo, recolector de café en una de las fincas de Puerto Rico hasta donde llegó venciendo el miedo en una yola a través del Canal de la Mona.

Además, fue herrero, trabajó en la construcción, limpieza de edificios, estos tres últimos en New York, hasta que al llegar a la ciudad que lo acogió como uno más de sus hijos, Lawrence, este se supo abrir pasos tal y como se puede observar en cada línea del presente texto, en donde dejamos al descubierto todos los esfuerzos concentrados que un ser humano debe de hacer para poder lograr llegar ser ese alguien que una vez aspiramos.

En cada una de las líneas de las páginas de la citada obra, les presentamos la certeza y la confianza que Brian tuvo, para decirse a sí mismo, que el triunfo en una ciudad que no presentaba más atractivos que los sueños truncados de las edificaciones vacías, son posibles, y que como fruto de esos esfuerzos multiplicados con los deseos, precisamente de la palabra triunfo, fueron los que hicieron posible que DePeña llegara a convertirse en su alcalde, pues son estos y otros elementos que ustedes según se internen en esta biografía, tendrán que descubrir a través de la lectura de cada una de las páginas del presente texto.

Es por ello que como periodista y luego de hacer un minucioso análisis del objetivo de la presente obra, me dije a mi mismo, que la vida de una persona que ha repasado cada capítulo en donde por momentos saboreó el agrio sabor de la derrota, siempre será interesante conocer, para uno darse cuenta que ha valido la pena y por lo tanto, el mundo debe conocer la trayectoria del mismo.

Permítanme decirle, que no hubo un momento al escuchar los relatos que sobre la vida de este gran hombre escuchaba a través del grabador, que yo mismo no me sintiera motivado tras ir conociendo cada episodio, cada paso, cada momento de la vida de un luchador que como Brian ha sabido como expresara en líneas anteriores, también en ocasiones morder el polvo de la derrota.

Sin embargo, tal y como ustedes lo verán en cada uno de los capítulos, los cuales están debidamente ilustrados con fotos alusivas al momento y a los personajes que intervienen en la misma, lo que nos da una idea mucho más acabada de que estamos ante un individuo que supo luchar para lograr escalar y llegar hasta donde se ha propuesto, y que como película de suspenso, en ocasiones, nos hemos permitidos narrar para poder presentarles a ustedes, a un Brian A. DePeña, con la biografía de un Líder, sus orígenes, su pasión, sus sueños…

