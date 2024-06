“Bridgerton” Temporada 3: así son los primeros minutos de la parte 2

La tercera temporada de Bridgerton presentará muy pronto su segunda parte, y los primeros minutos del próximo episodio ya se han revelado, mostrando momentos decisivos para los personajes principales, especialmente Penelope Featherington y Colin Bridgerton.

“Ella realmente no puede entender [sus sentimientos por ella]. En realidad, para ella no tiene sentido lo que él está diciendo”, señaló Nicola Coughlan para Tudum y, según cita los pensamientos de su par en la ficción, “esto no es real”.

El avance comienza con Penelope, interpretada por Coughlan, escribiendo su última carta como la misteriosa Lady Whistledown. La escena se transporta a un flashback donde Colin, caracterizado por Luke Newton, le propone matrimonio a Penelope durante un paseo en carruaje.

Enseguida, ambos anuncian sus planes de boda a la familia Bridgerton, que muestra felicidad ante la noticia, salvo Eloise (Claudia Jessie), la ex mejor amiga de Penelope, quien conoce el secreto de Lady Whistledown.

La showrunner Jess Brownell aseguró que, a pesar del conflicto que genera el secreto de Whistledown, la pareja disfrutará de su “burbuja de amor” durante esta temporada. Brownell también ha insinuado que Colin inevitablemente descubrirá la identidad oculta de Penelope.

Luke Newton compartió que la relación entre Penelope y Colin se define por la sinceridad, dado que ambos personajes se conocen desde hace mucho tiempo, lo que les impide fingir ser alguien que no son. Según el actor, esto aporta una autenticidad única a su romance.

“No hay nada que fingir”, explicó el actor. “No pueden fingir ser otra persona delante del otro porque se conocen desde hace mucho tiempo […] Eso es algo realmente especial que creo que resonará en la gente cuando vean la temporada”.

El tráiler oficial de la parte 2, lanzado por Netflix el 3 de junio, insinúa varios eventos importantes que se desarrollarán en los episodios finales. Los espectadores verán cómo reaccionan las familias Bridgerton y Featherington al compromiso de Penelope y Colin, así como la lucha de Penelope por mantener su identidad secreta.

Otro punto destacado será la respuesta de Penelope a la propuesta de matrimonio de Colin, que se revela en el episodio 5. A su vez, el tráiler sugiere que Penelope aún no ha confesado a Colin que es Lady Whistledown, algo que podría poner en riesgo su relación. En un clip, Eloise le advierte a Penelope sobre la importancia de ser honesta antes de que Colin descubra la verdad por sí mismo.

El compromiso entre los protagonistas promete causar un gran revuelo en la alta sociedad, y el medio documentará cómo esto afecta a las familias implicadas. En un adelanto, se observa a Lady Bridgerton expresando su alegría por la boda, mientras que los Featherington se enteran de la noticia a través de la columna de Lady Whistledown.

La esperada escena íntima de “Bridgerton 3”

Finalmente, el adelanto advierte una escena íntima entre Colin y Penelope frente a un espejo, inspirada en la novela Romancing Mister Bridgerton de Julia Quinn. Nicola Coughlan ha hablado previamente sobre una escena en la que aparece “muy desnuda”, describiéndola como una experiencia liberadora y un desafío a las críticas sobre su cuerpo.

“Recuerdo que mi enfoque estaba en apoyar a Nic y asegurarme de que se sintiera cómoda en el set y en ese ambiente”, recordó Newton. La filmación comenzó enfocándose en el personaje de Penelope (Nicola Coughlan) el primer día.

Al día siguiente, el enfoque cambió hacia el personaje de Colin, interpretado por Luke Newton, quien expresó su gratitud por el apoyo recibido. La sinergia entre los protagonistas fue evidente, reflejándose tanto en su trabajo como en la relación profesional que se fue fortaleciendo con el tiempo.

Newton agregó que la experiencia de ambos personajes, Penelope y Colin, al evolucionar de amigos a enamorados, “fue similar a cómo Luke y yo pasamos de ser compañeros de escena, haciendo pequeñas tomas juntos, a que nuestra relación laboral creciera exponencialmente durante el rodaje”.

Seguir leyendo:

Bridgerton: Se reveló el tráiler de la tercera temporada

La tercera temporada de Bridgerton ya tiene fecha de estreno y la voz popular se ha hecho notar