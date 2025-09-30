“Bridgerton”: Todo lo que se sabe de la cuarta temporada

La espera ha terminado para los fanáticos del romance y los bailes de época: Netflix ha confirmado oficialmente que Bridgerton tendrá quinta y sexta temporada.

Además, la plataforma anunció que la cuarta entrega se estrenará en 2026, marcando así el punto medio de la ambiciosa adaptación televisiva basada en las novelas de Julia Quinn.

Inspirada en la novela Te doy mi corazónde Julia Quinn, la historia seguirá a Benedict mientras se embarca en una aventura amorosa con una mujer misteriosa conocida como “la Dama de Plata”.

Este personaje, que en la adaptación televisiva se llama Sophie Baek, originalmente se llama Sophie Beckett en la novela, pero se tomaron una licencia desde la producción, cambiando el apellido a Baek para honrar la descendencia coreana de la actriz Yerin Ha.

A diferencia de sus hermanos, Benedict ha sido presentado como un espíritu libre y poco convencional, un personaje que busca su lugar en el mundo y cuya historia de amor promete ser diferente a las anteriores.

Cabe destacar que la serie, producida por Shonda Rhimes y su compañía Shondaland, planea adaptar los ocho libros de la saga romántica que sigue a los ocho hermanos Bridgerton en su búsqueda del amor en la alta sociedad londinense del período de la Regencia.

Con esta renovación, Netflix ya ha asegurado seis de las ocho temporadas previstas, consolidando a Bridgerton como uno de sus proyectos más ambiciosos y exitosos.

Cada temporada de Bridgerton ha centrado su historia en un hermano distinto. La tercera temporada, lanzada en dos partes entre mayo y junio de 2024, giró en torno a Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Anteriormente, la segunda temporada (2022) siguió la historia de Anthony y Kate Sharma, mientras que la primera (2020) presentó a Daphne y Simon Basset.

Con Benedict como protagonista de la cuarta temporada, aún quedan pendientes las historias románticas de Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth, lo que garantiza contenido para varias temporadas más.

Un elenco sólido y nuevas incorporaciones

La cuarta temporada contará nuevamente con rostros conocidos como Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise), y Julie Andrews, quien seguirá prestando su voz como la enigmática narradora Lady Whistledown.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Isabella Wei, Michelle Mao y Katie Leung, quienes interpretarán a las hermanastras y madrastra de Sophie Baek: Posy Li, Rosamund Li y Lady Araminta Gun, respectivamente.

El equipo de producción sigue encabezado por la showrunner Jess Brownell, junto a Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y el creador original de la serie, Chris Van Dusen.

De hecho, Brownell ha explicado que la creación de cada temporada implica un proceso prolongado: alrededor de ocho meses de rodaje, seguidos por la edición y el doblaje a múltiples idiomas. Si bien el equipo de producción está trabajando para acortar estos plazos, el ciclo de desarrollo para la cuarta temporada llevará dos años completarse.

Bridgerton ha sido un fenómeno global desde su debut en 2020, revitalizando el género del drama de época con un enfoque moderno, diverso y visualmente deslumbrante.

La renovación por dos temporadas más reafirma su lugar como una de las producciones insignia de Netflix.