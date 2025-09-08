Brooklyn: Sede de violencia en últimos días, hay presuntas víctimas dominicanas

Nueva York. El condado de Brooklyn se ha convertido en sede de la violencia que en los últimos días han ocurrido en esta ciudad, con saldo de muertos y heridos.

Agentes de la Policía mataron a tiros a un hombre que intentó entrar al cuartel 73, ubicado en la avenida East New York con la calle Amboy, en Brownsville, a través de una puerta cerrada con llave en el vestíbulo delantero. La víctima llegó acuchillar a un agente que trató de detenerlo.

Luego huyó y un agente intentó someterlo con una pistola eléctrica Taser, pero la descarga no surtió efecto. Varios agentes lo persiguieron durante dos cuadras, donde el agresor se abalanzó con el cuchillo contra una agente, provocando que sus compañeros abrieran fuego, matándolo en el acto. El hecho sucedió este domingo en horas de la tarde.

Asimismo, en horas anteriores ocurrieron: El fallecimiento de Héctor Reinoso-Pérez, de 67 años, presuntamente dominicano, muerto a puñaladas en el restaurant IHOP, ubicado en el 1100 de la avenida Flatlands, donde laboraba. Otro hispano, no identificado por las autoridades, fue herido en el lugar. Hay una persona de interés detenida.

Igualmente, Darius Coles, de 20, fue muerto a tiros y su hermano gemelo resultó herido y se encuentra interno. El hecho ocurrió en las avenidas Sutter y Euclid. El gatillero huyó y es perseguido por la uniformada.

Un hombre de 30 fue muerto a puñaladas y otro resultó herido en la avenida Ridgewood con la calle Crescent. Las víctimas no fueron identificadas por las autoridades. El victimario huyó.

Un hombre de 41 años fue herido de varios disparos frente al 1660 de la calle Pacific. La víctima no fue identificada por las autoridades. El pistolero huyó.

Un hombre fue apresado y acusado de tratar de estrangular y luego agredir sexualmente a una mujer de 71 años cuando dormía en su apartamento. Ni la víctima ni el victimario (huyó) fueron identificados por la institución del orden.

La policía busca al sospechoso que disparó a un hombre de 19 años en el complejo de viviendas públicas Brevoort Houses, ubicado en el 309 de la avenida Patchen en Bedford-Stuyvesant. El pistolero huyó.

El hispano José Leonardo, presuntamente dominicano, fue arrestado en su apartamento en Cypress Hills, con $300,000 en cocaína en cajas de cigarros con doble fondo, luego de una investigación de meses.

Un hombre, de 29 años, no identificado por las autoridades recibió un disparo en el estómago y otro en las nalgas en el complejo de viviendas públicas Tompkins Houses, cerca de Park y la avenida Throop. El gatillero huyó.

El final del verano ha presenciado un drástico aumento de la violencia armada en Brooklyn tras meses de relativa paz. En agosto, los tiroteos aumentaron un 16 % interanual, según las estadísticas del NYPD.