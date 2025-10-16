¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Alegría en el estadio


Gustavo Núñez anotó por wild pitch del relevista Henry Sosa la carrera que le permitió a los Tigres del Licey vencer anoche por 4-3 a los Leones del Escogido en el partido que dio apertura al torneo de béisbol invernal en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con la victoria, el equipo azul inició con buen pie su carrera por la corona número 25 de su historia en el torneo que este año está dedicado a Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

El triunfo se lo adjudicó el relevista Ulises Joaquín(1-0) y la derrota fue para Henry Sosa (0-1).

Los Tigres rompieron el hielo en la parte baja de la segunda entrada ante el abridor Grant Gavin.
Grffin Conine negoció cuatro bolas malas. Francisco Mejía falló con elevado al jardín central. Almardo Alvarez recibió boleto. Víctor Labrada se arrastró para forcet out por la vía 5-4, pero Domingo Leyba disparó imparable productor el bosque central.

Los Leones igualaron el marcador en la alta del cuarto inning por sencillo al prado derecho de Franchy Cordero ante los envíos del derecho abridor César Valdez.

  Puedes leer: Pelota invernal: rotación del Licey para los primeros cinco juegos de la temporada 2025-26

Por los Tigres, Armando Alvarez disparó par de imparables; Víctor Labrada pegó un doble; Domingo Leyba y Gustavo Núñez un inatrapable.

Por los Leones del Escogido, Alexander Canario y Jonathan Araús ligaron un tubey cada uno; Franchy Cordero, Erik González, Jamaico Navarro y César Prieto, un sencillo.

Primitivo Cadete

Primitivo Cadete

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en Ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.

Publicaciones Relacionadas

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido
¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido
16 octubre, 2025
Pelota invernal: rotación del Licey para los primeros cinco juegos de la temporada 2025-26
Pelota invernal: rotación del Licey para los primeros cinco juegos de la temporada 2025-26
15 octubre, 2025
¡Mejor que nunca! Miguel Guerra dice Licey saldrá con un equipo fuerte
¡Mejor que nunca! Miguel Guerra dice Licey saldrá con un equipo fuerte
14 octubre, 2025
Licey anuncia regreso del zurdo Nico Tellache
Licey anuncia regreso del zurdo Nico Tellache
7 octubre, 2025
Tigres del Licey inician sus entrenamientos con miras a su corona 25
Tigres del Licey inician sus entrenamientos con miras a su corona 25
23 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El peligro de andar sin cartera 

El peligro de andar sin cartera 

Edición impresa, martes 14 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 14 de octubre de 2025

Una intervención urbana en clave regional

Una intervención urbana en clave regional

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

La ceguera de los políticos

La ceguera de los políticos

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo