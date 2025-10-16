¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido



Gustavo Núñez anotó por wild pitch del relevista Henry Sosa la carrera que le permitió a los Tigres del Licey vencer anoche por 4-3 a los Leones del Escogido en el partido que dio apertura al torneo de béisbol invernal en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con la victoria, el equipo azul inició con buen pie su carrera por la corona número 25 de su historia en el torneo que este año está dedicado a Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

El triunfo se lo adjudicó el relevista Ulises Joaquín(1-0) y la derrota fue para Henry Sosa (0-1).

Los Tigres rompieron el hielo en la parte baja de la segunda entrada ante el abridor Grant Gavin.

Grffin Conine negoció cuatro bolas malas. Francisco Mejía falló con elevado al jardín central. Almardo Alvarez recibió boleto. Víctor Labrada se arrastró para forcet out por la vía 5-4, pero Domingo Leyba disparó imparable productor el bosque central.

Los Leones igualaron el marcador en la alta del cuarto inning por sencillo al prado derecho de Franchy Cordero ante los envíos del derecho abridor César Valdez.

Por los Tigres, Armando Alvarez disparó par de imparables; Víctor Labrada pegó un doble; Domingo Leyba y Gustavo Núñez un inatrapable.

Por los Leones del Escogido, Alexander Canario y Jonathan Araús ligaron un tubey cada uno; Franchy Cordero, Erik González, Jamaico Navarro y César Prieto, un sencillo.