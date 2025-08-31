Buque “Energos Freeze” llega a Bahía de Manzanillo para impulsar planta energética

Pepillo Salcedo, Montecristi – Energía 2000 confirmó la llegada a la Bahía de Manzanillo del buque “Energos Freeze”, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (FSRU, por sus siglas en inglés), lo que constituye un paso trascendental en el desarrollo del proyecto termoeléctrico Manzanillo Power Land.

El buque, con capacidad de 125,000 metros cúbicos de gas licuado, arribó el domingo 31 de agosto y atracó en las nuevas facilidades portuarias diseñadas especialmente para esta operación. Desde allí garantizará el suministro confiable de combustible a la planta, en estricto cumplimiento con el cronograma previsto.

La operación del Energos Freeze permitirá recibir cargamentos rotativos de gas natural licuado, transferidos a la unidad flotante y posteriormente enviados por gasoducto hasta la planta, asegurando energía continua y estable.

Con este proceso, la República Dominicana avanza hacia la diversificación de su matriz energética y consolida una transición sustentada en fuentes más limpias y competitivas.

La planta Manzanillo Power Land representa una respuesta concreta al déficit histórico de generación eléctrica en la República Dominicana, y su entrada en operación permitirá mitigar de manera significativa los apagones que en los últimos meses han afectado a hogares y comercios en distintas regiones del país.

“Con la llegada del Energos Freeze, reafirmamos nuestra confianza en el cumplimiento de los plazos y en la capacidad de nuestro proyecto para responder a las necesidades energéticas del país. Este es un hito histórico no solo para Energía 2000, sino también para la seguridad energética nacional y el bienestar de los dominicanos”, destacó la empresa en un comunicado.

