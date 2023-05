Burnout en el trabajo: La epidemia silenciosa que amenaza a las empresas 

¡No dejes que el burnout arruine la salud de tu equipo de trabajo! Diversos estudios científicos ofrecen soluciones prácticas para evitar las terribles consecuencias físicas y mentales que este síndrome puede desencadenar.

El estrés laboral, las interminables horas de trabajo y el desequilibrio entre responsabilidades y vida personal han aumentado el riesgo de burnout entre los trabajadores de todo el mundo.

No en vano, la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado un problema de salud pública, pues más de un tercio de la población productiva del planeta se ve afectada por esta grave condición, causando la trágica muerte de aproximadamente 3 millones de personas cada año debido a enfermedades relacionadas con el burnout.

¡No es algo que se pueda ignorar! Este problema trae consigo síntomas físicos y mentales, dificultades en el trabajo, problemas en las relaciones interpersonales y pérdida de interés y motivación, entre otros.

Para prevenir que tus colaboradores sufran este síndrome relacionado con el trabajo o en caso de que lo experimenten es preciso brindarles herramientas efectivas para superarlo. ¡Tu equipo merece una protección total contra el burnout!

Fomentar la autonomía y el control

Un estudio sobre Agotamiento y compromiso laboral publicado en 2019 reveló la importancia del apoyo a la autonomía en el entorno laboral como una estrategia efectiva para prevenir el burnout en los empleados. El estudio demuestra que cuando se les brinda a los colaboradores la oportunidad de tomar decisiones sobre cómo realizar sus tareas y administrar su tiempo, experimentan una mayor satisfacción laboral y están menos propensos a sufrir de agotamiento emocional.

Las empresas pueden trabajar en estrategias en las que sus empleados se sientan partícipes de la toma decisiones, lo que desembocará en que se sientan empoderados y comprometidos. Poder elegir cómo realizar las tareas, establecer prioridades y administrar su tiempo les brinda un mayor sentido de control sobre su entorno laboral. Esto, a su vez, se traduce en una mayor satisfacción con el trabajo y una disminución del riesgo de burnout.

Es importante destacar que el apoyo a la autonomía no significa dejar a los empleados totalmente a su suerte. Más bien, implica proporcionarles las herramientas, recursos y orientación necesarios para que puedan tomar decisiones informadas y desarrollar su autonomía de manera efectiva. Los líderes y supervisores desempeñan un papel crucial al fomentar la autonomía, pero acompañada del respaldo necesario.

Establecer límites entre trabajo y vida personal

En el mundo laboral actual, mantener un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal se ha convertido en un desafío cada vez mayor. Sin embargo, existen alternativas de las que se pueden echar mano para evitar que esto traiga consecuencias.

Una investigación titulada Relaciones entre la segmentación trabajo-hogar y el desapego psicológico del trabajo (2020) brinda algunos consejos que las empresas pueden seguir, para ayuda establecer límites claros entre estas dos esferas para prevenir el burnout en los empleados.

El estudio demostró que las personas que se permiten desconectar del trabajo y participan en actividades que les brindan satisfacción y relajación, experimentan un mayor bienestar emocional y están menos expuestos al agotamiento. Esto incluye participar en pasatiempos, pasar tiempo de calidad con la familia y amigos, practicar ejercicio físico, leer, meditar o cualquier otra actividad que proporcione una sensación de renovación y rejuvenecimiento.

Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal implica establecer políticas y prácticas que fomenten un ambiente de respeto y comprensión hacia la necesidad de tiempo personal fuera del horario laboral. Esto puede incluir la implementación de horarios de trabajo razonables, promoción de descansos regulares durante la jornada laboral, por ejemplo, hacer pausas activas y alentar a los empleados a desconectar por completo cuando están fuera del horario de trabajo.

Además, es fundamental que los líderes y supervisores den el ejemplo al establecer y respetar sus propios límites entre el trabajo y la vida personal. Esto crea una cultura organizacional que valora el equilibrio y el bienestar de los empleados.

Implementar programas de bienestar

Otra de las formas en que las empresas pueden colaborar con sus empleados es brindándoles acceso a programas de bienestar en el lugar de trabajo, según asegura el estudio científico Prevención del burnout: Una revisión de programas de intervención. Educación y Asesoramiento al Paciente.

Por ejemplo, aquellas que incluyan actividades que fomenten elejercicio físico, la meditación y el manejo del estrés. pueden ser efectivos para prevenir el burnout laboral.

Otras estrategias a las que puede recurrir la empresa para asegurarse de que sus colaboradores no sean víctimas de este síndrome son: comunicarse abierta y regularmente con el empleado. Así como asistencia médica y de salud mental, alternativas para reducir la carga laboral, reasignar tareas o delegar responsabilidades y finalmente, brindarle capacitación y desarrollo profesional para ayudarle a desarrollar habilidades y conocimientos nuevos y relevantes, lo que puede aumentar la satisfacción laboral y reducir el estrés.

¡Toma una pausa!

No solo la ciencia ha ideado maneras sobre la forma en que las empresas pueden combatir el burnout entre sus colaboradores, un congreso organizado por Vacation Is a Human Right Foundation (VIAHR) ofrece pistas de cómo lidiar con esta epidemia silenciosa. Entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2023 la cita se celebrará en Casa de Campo (La Romana) República Dominicana.

Bajo el lema «¡Toma una pausa!», esta cita se centrará en tres áreas temáticas clave: productividad, bienestar personal y pausa consciente. María Méndez, fundadora de la organización y una sobreviviente del agotamiento laboral, junto con otros 12 expertos, brindarán a los participantes herramientas para aprender a crear entornos de trabajo más productivos y humanizados, encontrar equilibrio en sus vidas, detectar tempranamente el agotamiento laboral y, en general, mejorar el ambiente laboral en sus empresas.