Caasd inicia trabajos saneamiento cañada Marañón en SDN

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, (Fellito) dejó iniciados los trabajos de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Marañón, en Santo Domingo Norte, beneficiando a 45,000 habitantes de la zona.

Un documento del Departamento de Comunicaciones de la institución señala que la limpieza y adecuación de la cañada, es un reclamo de muchos años de los residentes en las comunidades de Marañón, Brisas de los Palmares, Libertad, y otros, en Sabana Perdida, que verán su sueño hecho realidad al ver saneado y remozado este importante acuífero de 2.5 kilómetros, cuyas aguas contaminadas afectan el entorno.

Suberví expresó su satisfacción por llevar soluciones a estas comunidades de Santo Domingo Norte y aseguró que seguirá trabajando desde la CAASD para cambiar la calidad de vida de los dominicanos.

“Ustedes no saben la satisfacción que me hace sentir llevar solución a problemáticas que son esperadas por años por la comunidad. Estoy seguro de que muchos pensaron que la solución no llegaría, sin embargo, una de mis principales virtudes es cumplir lo que prometo”, manifestó.

Explicó que Marañón será cubierta con la construcción de una alcantarilla tipo cajón para mejorar el drenaje pluvial y sanitario de las viviendas que colindan con el afluente.

Señaló el titular de la CAASD que los trabajos consisten en la colocación de tuberías para la distribución de agua potable, construcción de alcantarilla, y nuevos registros pluviales y sanitario, así como la construcción de viviendas e iluminación exterior, cuya inversión será de RD$711.973 millones.