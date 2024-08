El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que la Justicia determinará quién «debe ser detenido y procesado» al margen de lo que opine EE.UU., luego de que el senador estadounidense Rick Scott advirtiera que habrá «fuertes consecuencias» por cualquier «daño» a los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

«Si mañana la Justicia determina que (…) el que sea debe ser detenido, debe ser procesado, va a ser procesado, porque nuestra Justicia no es dependiente de los Estados Unidos», dijo el chavista durante una movilización en Caracas para celebrar la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio.

El también primer vicepresidente del partido gobernante PSUV sostuvo que, contrario a lo que «quisieran» en el país norteamericano, Venezuela tiene «una Justicia independiente del imperialismo».

Este miércoles, el senador republicano advirtió, a través de X, que «si Maduro, Diosdado o cualquiera se atreve a hacerle daño a María Corina o al presidente electo González, habrá fuertes consecuencias», que no explicó.

En respuesta, Cabello dijo que el Congreso de EE.UU. «está lleno de gente muy estúpida» que cree que puede «dar órdenes» a las autoridades venezolanas.

«Aquí no pueden meter la mano, no pueden meter sus narices, no pueden estar opinando porque nosotros le vamos a dar una respuesta siempre», agregó el ministro, designado el martes en el cargo por el presidente Maduro.

Pese a lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- insiste en que González Urrutia ganó las presidenciales, una afirmación que sustenta con el «83,5 % de las actas» emitidas en las votaciones y obtenidas -asegura- a través de testigos y miembros de mesa, calificadas como «falsas» por el oficialismo.

Varias autoridades, entre ellas Maduro, han pedido cárcel para González Urrutia y Machado, su principal valedora.