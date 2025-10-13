Cabo Verde hace historia y disputará por primera vez la fase final de un Mundial de fútbol

Cabo Verde hace historia y disputará por primera vez la fase final de un Mundial de fútbol

La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo de fútbol, tras certificar este lunes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al imponerse por 3-0 a Esuatini.

El marcador no reflejó las numerosas dificultades que el conjunto caboverdiano pasó en la primera parte para encontrar la más mínima rendija en el tupido entramado defensivo que dispuso Esuatini.

Y cuando los jugadores de Bubista lograron superar a los defensores siempre apareció la figura del guardameta visitante Khanyakwezwe Shabalala, que resolvió con oficio cada remate de los delanteros locales.

Puede leer: ¡El Play está listo! ¡Llega la Pelota invernal!

Un panorama que cambió por completo a los tres minutos de la segunda mitad, cuando Dailon Livramento derribó definitivamente el ‘muro’ suazi, tras aprovechar un balón suelto en el interior del área.

El delantero del Casa Pia portugués, que ya anotó el pasado mes de septiembre el gol de la victoria (1-0) sobre Camerún, volvió a demostrar su viveza tras rematar a las redes (1-0) un balón centrado por ‘Yannick’ Semedo que la zaga visitante no acertó a despejar.

Ventaja

Un gol que pareció liberar definitivamente a Cabo Verde que, cuatro minutos más tarde, en el 52, pudo doblar su ventaja en un remate de Jamiro Monteiro que se estrelló en el larguero.

Pero nada ni nadie pudo impedir que los de Bubista, que ya en la pasada Copa de África se quedaron a las puertas de las semifininales tras caer ante Sudáfrica en la tanda de penaltis en los cuartos de final, sentenciaran definitivamente la victoria.

La rúbrica llevó la firma de Willy Semedo, delantero del Omonia chipriota, que estableció a los 54 minutos el 2-0 al remachar a las redes un balón cabeceado por Diney Borges tras un nuevo centro desde la derecha de ‘Yannick’ Semedo.

Marcador que se encargó de redondear para los ‘tiburones azules’ el defensa Stopiez que anotó en el 91 el definitivo 3-0 que selló la clasificación de Cabo Verde para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Toda una gesta que festejaron como se merece los 15.000 espectadores que abarrotaron el Estadio Nacional de Praia, que como el resto del país gozaron desde el mediodía de hoy de fiesta, gracias a un decreto del gobierno, para poder vivir un día histórico para Cabo Verde.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.
Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.
Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

Cabo Verde hace historia y disputará por primera vez la fase final de un Mundial de fútbol
Cabo Verde hace historia y disputará por primera vez la fase final de un Mundial de fútbol
13 octubre, 2025
Donald Trump: Guerra entre Israel y Hamás ha terminado
Donald Trump: Guerra entre Israel y Hamás ha terminado
13 octubre, 2025
La adicción fiscal de Estados Unidos y sus efectos sobre República Dominicana
La adicción fiscal de Estados Unidos y sus efectos sobre República Dominicana
11 octubre, 2025
AILA: Cocaína en goteros para el pelo iba rumbo a Estados Unidos
AILA: Cocaína en goteros para el pelo iba rumbo a Estados Unidos
10 octubre, 2025
Policía de NY reconoce a El Chaval de la Bachata
Policía de NY reconoce a El Chaval de la Bachata
10 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Gobernar o controlar el PRM: el dilema de Luis Abinader

Gobernar o controlar el PRM: el dilema de Luis Abinader

El derecho fundamental a la seguridad

El derecho fundamental a la seguridad

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo