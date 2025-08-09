Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Edward Cabrera (27) durante su gran actuación de 11 ponches ante Atlanta.

Marlins5

Bravos1

ATLANTA .AP. Edward Cabrera ponchó a 11 y permitió dos hits en ocho entradas, Xavier Edwards se fue de 5-3 con una carrera impulsada y los Marlins de Miami vencieron 5-1 a los Bravos de Atlanta ayer viernes por la noche.

Cabrera (6-5), en su vigésima apertura de la temporada, no aceptó una carrera hasta el jonrón de Jurickson Profar en la sexta entrada.

Cabrera ponchó a los tres bateadores en la octava.

Edwards pegó un sencillo al centro en la tercera, anotando a Dane Myers para una ventaja de 1-0. Edwards tuvo su 34to juego con múltiples imparables.

Los novatos Jakob Marsee y Troy Johnston añadieron hits productores en la cuarta extender la delantera 3-0. Marsee bateó un doble por la línea del jardín izquierdo y Johnston un sencillo al centro.

El dominicano Heriberto Hernández, otro novato, conectó un cuadrangular de dos carreras al jardín izquierdo en la quinta para su séptimo de la temporada.

Cerveceros3

Mets2

MILWAUKEE. Brandon Woodruff tiró siete entradas de dos carreras para que los Cerveceros de Milwaukee vencieran 3-2 a los Mets de Nueva York.

Las dos anotaciones permitidas por Woodruff (4-0) fueron productor de cuadrangulares solitarios de los dominicanos Juan Soto, su 27, y de Starling Marte, su séptimo. Por los Mets, Soto de 4-1. Marte de 4-2.

Piratas3

Rojos2

PITTSBURGH .AP. Bryan Reynolds conectó un triple de dos carreras con dos outs en la octava entrada y los Piratas de Pittsburgh se recuperaron para vencer 3-2 a los Rojos de Cincinnati el viernes por la noche.

Isiah Kiner-Falefa recibió una base por bolas con uno fuera de Tony Santillan (1-4), y Tommy Pham pegó un sencillo con dos outs para poner corredores en las esquinas. Reynolds bateó un triple al jardín derecho en el primer lanzamiento de Santillan.

Kyle Nicolas (1-0) lanzó la octava entrada para llevarse la victoria, y el dominicano Dennis Santana trabajó la novena para su séptimo salvamento.

El abridor de los Piratas, Mitch Keller, permitió dos carreras con seis hits y tres bases por bolas en cinco entradas y dos tercios de labor. Dauri Moreta reemplazó a Keller con dos outs y dos en base, y Tyler Stephenson conectó su segundo lanzamiento para un doble que puso a los Rojos arriba 2-1.

El novato de los Rojos, Chase Burns, ponchó a diez en seis entradas y permitió una carrera con tres hits. Superó las 100 millas por hora cinco veces mientras ponchaba al lado en la primera entrada.

Cincinnati llenó las bases sin outs en la segunda entrada contra Keller, pero solo logró una carrera con un rodado de doble play de Jake Fraley.

Reynolds y el dominicano Oneil Cruz conectaron dobles consecutivos al inicio de la cuarta entrada para empatar 1-1.

Por los Rojos, los dominicano Miguel Andujar bateó de 1-1, Elly de la Cruz de 4-1 y Santiago Espinal de 1-0.

Por los Piratas, los dominicanos Liover Peguero de 3-1 y Oneil Cruz de 4-1 con una impulsada.

Cleveland9

M. blancas5

CHICAGO .AP. El dominicano Carlos Santana impulsó cuatro carreras y el novato C.J. Kayfus añadió un doble de tres carreras para que los Cleveland Guardians extendieran su racha ganadora a cuatro juegos con una victoria de 9-5 sobre los Chicago White Sox.

Daniel Schneemann recibió una base por bolas con un out ante Aaron Civale (3-7) en la primera entrada y José Ramírez lo adelantó con un doblete a tercera. Kyle Manzardo fue golpeado por un lanzamiento antes de que Santana conectara un doblete para una ventaja de 2-0. Bo Naylor recibió una base por bolas con dos outs para llenar las bases antes de que Kayfus conectara un doblete para una ventaja de 5-0.

Por Cleveland, los dominicanos Santana de 4-2 con sus cuatro empujadas. José Ramírez de 4-1.

Detroit6

Angelinos5

DETROIT .AP. Matt Vierling conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada y los Tigres de Detroit superaron 6-5 a los Angelinos de Los Ángeles.

Los Angelinos ganaban por 5-3 cuando el relevista Reid Detmers (3-3) otorgó bases por bolas al bateador emergente Jahmai Jones y al venezolano Gleyber Torres para comenzar la entrada.

Vierling bateó por Kerry Carpenter y conectó su primer jonrón de la temporada sobre el bullpen de Detroit en el jardín izquierdo.

Por los Tigres, el dominicano Wenceel Pérez de 3-0.

Orioles3

Atleticos2

BALTIMORE .AP. Adley Rutschman y Ryan Mountcastle conectaron vuelacercas consecutivos en la primera entrada y los Orioles de Baltimore se mantuvieron firmes apenas para superar el viernes 3-2 a los Atléticos.

Tomoyuki Sugano (9-5), un novato japonés de 35 años, permitió una carrera y cinco hits en siete entradas. Ben Bowden, Tyler Ferguson y el dominicano Elvis Alvarado lanzaron cada uno una entrada en blanco.