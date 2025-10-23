“Cada cumpleaños es un retoy un paso hacia la vejez»

Para la doctora Rosy Pereyra Ariza, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Geriatría y Gerontología, la violencia contra el adulto mayor es estructural porque el Estado no les provee sus necesidades como dicta nuestra Constitución. “En 1998 las Naciones Unidas solicitó a los países miembros que hiciéramos una encuesta entre personas mayores para ver cuáles eran sus prioridades y salió lo siguiente: salud, acceso a los medicamentos, pensión de subsistencia y un techo; en la última campaña electoral celebrada en el país se me ocurrió hacer ese mismo estudio y se arrojaron iguales resultados que en 1998”.

¿Qué significa eso?

La deuda social que tiene el Estado con las personas mayores todavía se mantiene y, aunque se ha mejorado en algunos aspectos, la ley de Seguridad Social debe ser reformada. “Nosotros como sociedad somos los que tenemos que estar vigilantes con el abuso hacia los envejecientes porque si tenemos una ley y una institución que, en este caso es el Conape, por qué no se hacen las cosas como debe ser”, se cuestiona la conferencista internacional y experta en el tema.

Deficiencia del sistema

La exvicepresidenta de la Red Internacional para la Prevención del Abuso a las Personas Mayores deploró que en el país hay envejecientes que pierden la vida por abusos, sin importar el nivel de clase social. “El primer caso de maltrato que yo vi en la República Dominica fue cuando yo llegué de Inglaterra y era una persona de clase alta que, luego de morir su esposo, una de sus hijas además de recibir el 50% de la herencia de parte del padre, también quería despojar a la señora de su casa. Un día llegó a mi consultorio amoratada y en presencia de su hija la acusó de golpearla, lo que ella solo dijo que su madre era muy rebelde que la sedara, cosa a lo que me negué rotundamente, pero sus hijas la llevaron a otro médico que terminó complaciéndola y terminó en un deterioro de su salud deplorable”.

Envejecer en su entorno

Levanta su voz para proclamar que la tendencia a nivel mundial es disminuir la cantidad de centros de cuidados permanentes y fomentar los centros diurnos poque el in[1]dividuo se mantiene con su familia y en su entorno. “En ese sentido, el Conape está cooperando para llenar el país de centros diurnos porque ayuda al envejeciente a vivir con dignidad, ya que les permite pasar el día con personas que hablan el mismo idioma y a la vez tienen una movilidad porque cada día tienen que ser traslada dos a esos lugares. Al mismo tiempo sus cuidadores pueden salir a trabajar, lo que disminuye la carga para el Estado”.

¿Cuántos geriatras tienen el sistema de salud?

Actualmente, tenemos 46 geriatras, cada año se están especializando cuatro geriatras, los cuales deberían estar insertados en los Centros de Atención Primarias y en los hospitales públicos, pero no, la gran mayoría de esos geriatras están en consultas privadas.

Cada cumpleaños es un reto para la vejez

La especialista en geriatría entiende que, a los jóvenes de hoy, que serán los adultos mayores del mañana, se les debe empezar a hablar sobre el curso de vida porque es la única manera que se puede concienciar para que desde ya comiencen a planificar cómo quieren envejecer.

“Así cada uno de nosotros colaboramos con un granito de arena para poder tener un mundo más justo y equitativo para todas las edades y esto solo se logra comenzando desde temprano a educar la población porque los niños de hoy serán los ancianos de mañana”, expresa.

A su entender, cada uno decide cómo envejecerá: si quiere llegar a viejo saludable o enfermo, feliz o triste. “En el país tenemos una necesidad de comenzar a hablar del curso de vida que es lo que nos permite prepararnos para envejecer mejor porque cada cumpleaños es un reto y un paso hacia la vejez”.

RED VEJEZ

Red Vejez, de la cual la doctora Pereyra Ariza es una de la fundadora, opera en unión y solidaridad con varias fundaciones que tienen la misma visión y vocación de servicio. A través de los presidentes y líderes comunitarios, en coordinación con iglesias y juntas de vecinos, trabajan con los adultos mayores de su comunidad.

“Con frecuencia visitamos y les damos seguimiento a la situación en que viven nuestros envejecientes para proveerles medicamentos, suplementos, ropa y otros insumos”, comenta María Ortiz, presidenta de la fundación Hermandad Ortiz que colabora con la Red Vejez.

Explicó que los casos de abandono y maltrato de los envejecientes muchas veces les llegan por medio de los vecinos para ir en su auxilio y poder llevar su caso hasta el Conape.

A su entender, a pesar de que Conape registra las denuncias, debe ir más allá y darle seguimiento a cada caso reportado, así como eficientizar más la entrega de sillas de ruedas, bastón, andador y pampers, entre otros.