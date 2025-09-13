‘Cada minuto cuenta’, la serie que busca «cerrar heridas» del sismo de 1985 en México

El peor sismo en la historia de México está por cumplir 40 años, su paso desmoronó la metrópoli provocando alrededor de 35.000 decesos, en la actualidad cada caso es recordado por las familias que avivan el recuerdo de sus fallecidos en la serie ‘Cada minuto cuenta’, la cual busca “hacerles justicia para cerrar heridas”.

“No es tan fácil para el público voltear a ver sus propias heridas. Y mucho menos cuando esas heridas se repitieron hace tan poco tiempo con otros (sismos)”, explica en entrevista con EFE el director, Jorge Michel Grau, quien recuerda las recientes afectaciones a la capital mexicana con el sismo de 2017.

El cineasta, de 52 años, conocido por las cintas ‘Somos lo que hay’ (2010) y ‘Perdida’ (2019) supo desde el inicio de la producción de la serie disponible en Amazon Prime Video que el proyecto tendría que ser minucioso, pues retratar la catástrofe es un viaje “muy difícil” de producir.

“Era un riesgo que queríamos correr, pero lo queríamos correr porque la serie trata de honrar a esa comunidad que reaccionó para ayudar el día del terremoto y al día siguiente en la famosa réplica que en realidad fue otro terremoto”, desvela por el estreno este viernes de la segunda temporada.

El terremoto, con una magnitud 8,1 grados, afectó principalmente a zonas empobrecidas del Centro Histórico, Tlatelolco y a colonias como la Roma o la Doctores.

La generosidad y solidaridad de rescate, ante las numerosas personas atrapadas entre los escombros, se mostró desde mineros provenientes del estado de Hidalgo hasta las brigadas de socorristas voluntarios reconocidos internacionalmente por su solidaridad, como “Los Topos de Tlatelolco”.

Uno de los temas que se perciben en la serie es la deficiente actuación del gobierno -encabezado por el entonces presidente Miguel de la Madrid (1982-1986)-, que maquilló las cifras al situarlas entre 3.000 y 4.000 muertos ante la posibilidad de perder la organización del Mundial de Fútbol celebrado en 1986.

“Tenemos dos deportes nacionales en este país: uno es el fútbol y el otro es ocultar cifras. Estos se combinaron en el 85. Tenemos esta tendencia a no responsabilizarnos por lo que hacemos, estés en el equipo de la autoridad como administrador público, pero también como miembro de la sociedad”, argumenta.

Este ocultamiento de casos e historias, por parte de medios como la cadena Televisa, provocó que muchas historias quedaran en el limbo con grandes héroes que surgieron a mitad de la catástrofe, cuenta Michel Grau.

“Era importante poner todos los rostros de la sociedad, porque la autoridad se tardó en reaccionar, sí decidió ocultar cifras, pero también hubo autoridades que reaccionaron. Sin duda alguna las menos, pero hubo entonces la pretensión en la serie de darle voz a todos, pues también merecían ellos un espacio de voz”.

Para lograr este rigor histórico, la serie contó con pantallas led durante el rodaje en las que proyectaron diversas recreaciones de edificios a las que se sumó la ambientación de hasta “el orden en el que estaban aparcados carros”, lo que logró un mayor respeto hacia las víctimas por ser más “realista”.

“El rigor histórico de la serie viene por el respeto a las víctimas. Es una ficción y un drama sin duda alguna, pero es lo más cercano a lo que realmente pasó”, concluye.