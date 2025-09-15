Los cadáveres ahora se pueden convertir en tierra en Nueva Jersey

Nueva Jersey. En este estado los familiares de un difunto ya pueden convertir su cadáver en tierra, luego que el gobernador Phil Murphy firmó la ley A-4085/S-3007 y la puso en vigencia el pasado fin de semana.

La ley permite la reducción orgánica natural y la descomposición controlada y supervisada de restos humanos.

El proceso de reducción orgánica implica colocar un cuerpo en un tanque grande que también contiene paja, astillas de madera y otros materiales naturales durante aproximadamente 30 días, mezclándolos con aire caliente.

Lee más: Identifican cadáveres en la tragedia del Jet Set



Los materiales se revuelven periódicamente hasta que el cuerpo queda reducido a un material parecido a la tierra que luego puede entregarse a la familia, quienes pueden elegir cuánta tierra desean que se les devuelva (para esparcir o plantar) y el resto se dona a proyectos de conservación para iniciativas de restauración de tierras.

El compostaje humano es legal actualmente en Nueva York, Washington, Colorado, Oregón, Vermont, California y Nevada.

Los partidarios de la reducción orgánica también argumentan que el costo es menor que el de un funeral promedio y es más ecológico, según WebMD, corporación estadounidense que publica noticias e información en línea sobre la salud y el bienestar humano.