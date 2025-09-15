Los cadáveres ahora se pueden convertir en tierra en Nueva Jersey

  • Ramón Mercedes
Nueva Jersey. En este estado los familiares de un difunto ya pueden convertir su cadáver en tierra, luego que el  gobernador Phil Murphy firmó la ley A-4085/S-3007 y la puso en vigencia el pasado fin de semana.

La ley permite la reducción orgánica natural y la descomposición controlada y supervisada de restos humanos.

El proceso de reducción orgánica implica colocar un cuerpo en un tanque grande que también contiene paja, astillas de madera y otros materiales naturales durante aproximadamente 30 días, mezclándolos con aire caliente.

Lee más: Identifican cadáveres en la tragedia del Jet Set

Los materiales se revuelven periódicamente hasta que el cuerpo queda reducido a un material parecido a la tierra que luego puede entregarse a la familia, quienes pueden elegir cuánta tierra desean que se les devuelva (para esparcir o plantar) y el resto se dona a proyectos de conservación para iniciativas de restauración de tierras.

El compostaje humano es legal actualmente en Nueva York, Washington, Colorado, Oregón, Vermont, California y Nevada.

Los partidarios de la reducción orgánica también argumentan que el costo es menor que el de un funeral promedio y es más ecológico, según WebMD, corporación estadounidense que publica noticias e información en línea sobre la salud y el bienestar humano.

