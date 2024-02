¿Caducó tu cédula de identidad y quieres ir a votar?

El consultor jurídico de la Junta Central Electoral (JCE), Denny Díaz Mordán explicó ayer que aunque la cédula de identidad y electoral haya vencido, esto no impedirá a su portador poder votar en las elecciones municipales de este domingo.

«Que su cédula diga que caducó, no nos impide ir a votar. Aunque su cédula diga que ha caducado porque llegó el día de su cumpleaños previo a las elecciones, eso no le va a impedir ir a votar. Si alguien osara decirle a usted que con ese documento no puede votar, dele la espalda, no le haga caso y vaya a votar», expresó enfático el funcionario de la JCE. Indicó que el organismo encargado de organizar y arbitrar las elecciones extendió la vigencia del documento desde el año 2022 por medio de una resolución.

Por mandato legal nuestra cédula vence cada 10 años y la última renovación de el documento de plástico fue en el 2014, por tanto todas nuestras cédulas se están venciendo desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre de este año en teoría, ahora eso no nos impide ejercer el sufragio.

Otro aspecto que destaca el consultor jurídico de la JCE es que al momento de votar todo ciudadano debe acudir con su cédula física en la mano y no se permitirá mostrar fotografías del documento a quienes se les ha extraviado.

«La ley exige que personalmente el votante cargue consigo físicamente el documento de identidad», puntualizó Díaz Mordán al ser entrevistado en el programa A Diario.