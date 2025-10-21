Cae «El Menor»: Así desmanteló la Policía una peligrosa banda de atracadores

Agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional frustraron un asalto a mano armada en el sector Hato Damas, provincia San Cristóbal.

El hecho ocurrió cuando una patrulla policial enfrentó a tres asaltantes momentos después de que despojaran a un ciudadano de su vehículo y pertenencias.

En el enfrentamiento, un reconocido delincuente resultó muerto, y sus dos acompañantes fueron heridos y posteriormente apresados por los agentes.

La Policía Nacional informó que los detenidos están bajo custodia y serán puestos a disposición de la justicia.

El asaltante fallecido fue identificado como Juan Manuel García Corporán, de 22 años, conocido con los alias de «El Menor» o «Juampas».

Los dos heridos y apresados son Luis Alberto Lara Dionicio (a) «Andy», de 18 años, y Alexander Gómez Álvarez (a) «Niño», de 23.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos formaban parte de una peligrosa banda dedicada al asalto de comercios y estaciones de expendio de gas en diversas provincias del país.

Detalles del hecho

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró cuando el denunciante, un taxista que ofrece sus servicios a través de una plataforma digital para esos fines, fue interceptado por dos individuos mientras realizaba un servicio desde el sector El Almirante, Santo Domingo Este, hacia San Cristóbal.

Al llegar al citado sector, los malhechores lo encañonaron, lo sujetaron por la espalda y lo despojaron de su vehículo marca Hyundai Sonata Y20, color negro, placa A764479, además de su celular, cartera con documentos personales, dinero en efectivo y otros efectos. Durante el atraco, el conductor resultó herido de bala en un dedo del pie derecho.

De inmediato, los agentes policiales activaron un operativo de búsqueda, logrando localizar el vehículo en la entrada de Cambita (Km 4½), donde los antisociales enfrentaron a los miembros actuantes, originándose un enfrentamiento a tiros, resultando heridos los reconocidos delincuentes antes mencionados.

El primero de los mencionados falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, a causa de una herida de proyectil en la región cervical derecha, mientras que los dos restantes fueron curados y posteriormente puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Evidencia colectada

Durante el levantamiento en la escena, la Policía Científica ocupó el vehículo sustraído, una pistola marca Taurus, calibre 9 mm, con serie No. TAP75366, tres casquillos del mismo calibre, una cartera con documentos personales de la víctima y dos teléfonos celulares.

Al ser depurada, el arma ocupada figura como propiedad del cabo Nelson Aníbal Batista Díaz, P.N., quien había denunciado su robo el 12 de mayo de 2022. El agente confirmó que los apresados fueron los responsables de despojarlo de su arma de reglamento.

Historial delictivo

Asimismo, se verificó que Alexander Gómez Álvarez (a) Niño era activamente buscado mediante varias órdenes de arresto por distintos hechos delictivos en San Cristóbal, Baní y Santo Domingo, entre ellas las No. 02189-2025, 530-2025-EMES-02378, 01541-2025-AJOR-02943 y 01541-2025-AJOR-02944.