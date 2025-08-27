CAESCO presenta en Guatemala la iniciativa “Espacio Legislativo”

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) presentó en el Congreso Nacional de Guatemala su nueva iniciativa Espacio Legislativo , una plataforma de diálogo público que busca acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía y promover una visión de país construida colectivamente.

El presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, destacó la importancia de abrir espacios donde las leyes puedan discutirse desde múltiples perspectivas sociales y puntualizó que Espacio Legislativo reunirá, a legisladores y a representantes de diversos sectores (académico, empresarial, comunitario, cultural, juvenil y ambiental) para debatir sobre iniciativas parlamentarias, compartir ideas y proponer soluciones viables a los grandes retos nacionales.

“El futuro no se construye de espaldas a la gente. Espacio Legislativo es una apuesta por la transparencia, la participación y la co-construcción de soluciones. Desde CAESCO creemos firmemente que la comunicación es un eje transversal para el desarrollo democrático, social y económico del país”, expresó Otáñez .

Bajo el lema “La agenda del futuro se construye hoy”, Otáñez señaló que con esta iniciativa CAESCO continúa impulsando el diálogo respetuoso, la construcción colectiva de la agenda nacional y el fortalecimiento de una ciudadanía mejor informada y más participativa.

Sobre CAESCO

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) tiene como objetivo aportar al debate y a la calidad de la comunicación, fomentar actividades educativas relacionadas con el sector y contribuir al fortalecimiento del clima democrático, la libertad de expresión y el desarrollo socioeconómico sostenible.