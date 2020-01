CAID realizó 79 733 intervenciones clínicas y terapéuticas

Durante el 2019, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), realizó 79 733 intervenciones en servicios clínicos e intervenciones terapéuticas en sus tres sedes de Santo Domingo Oeste, Santiago y San Juan de la Maguana.

El CAID, una de las principales iniciativas de gestión de la primera dama Cándida Montilla de Medina, contribuye así a construir en el país una cultura de inclusión, interés del Gobierno del presidente Danilo Medina.

Es la primera institución pública que se dedica a la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de niños y niñas con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down para mejorar la calidad de vida de la persona, sus familiares y la sociedad.

El CAID cuenta con protocolos clínicos y procedimientos actualizados que cumplen los más altos estándares a escala internacional, así como programas tecnológicos aplicados.

En los próximos meses está previsto que entre en servicio el CAID Santo Domingo Este, el cual se proyecta que sea el más grande del país, con incidencia para las provincias del este.

El CAID ha favorecido a cientos de familias que por su condición económica no están en capacidad de cubrir en el sector privado los altos costos de los servicios que ameritan las condiciones de sus niños y niñas.

Además, se ha convertido en un referente nacional e internacional en la construcción de una cultura de inclusión.

CAID SDO. En el caso del Centro de Atención Integral a la Discapacidad Santo Domingo Oeste, durante el pasado año fueron realizadas 36 854 intervenciones, logrando impactar directamente a 567 niños y de forma indirecta a 1871 personas. De igual forma, en este recinto, dirigido por el doctor Moisés Taveras, fueron impactadas 1499 familias en terapias grupales y entrenamientos para el mejor conocimiento y manejo de la condición de sus hijos.

En esta sede fue puesto en ejecución el Programa de Entrenamiento a Familias.

Al finalizar el año 2019 se concluyó con los tres módulos programados para las familias de niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA), y se completó el ciclo intermedio para familias de niños con síndrome de Down.

Ya está pautado iniciar en febrero el primer ciclo para familias con niños y niñas que tienen parálisis cerebral.

Durante tres años consecutivos (2017, 2018 y 2019), el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha otorgado al CAID el sello “RD Incluye” por buenas prácticas para el beneficio de las personas con discapacidad.

El CAID Santo Domingo Oeste ha impactado directamente, 3292 niños y niñas desde el inicio de sus operaciones hasta el 25 de noviembre del 2019.

En tanto, en la sede localizada en Santiago, dirigida por el doctor Guillermo Ángeles, fueron realizadas 31 743 intervenciones, la cantidad total de impactados en este período es de 386 niños y niñas de la ciudad de Santiago y zona norte.

En cuanto al CAID San Juan, dirigido por el doctor Fausto Martínez, fueron registradas unas 11 136 intervenciones terapéuticas a niños y niñas con discapacidad provenientes de las provincias Azua, Bahoruco, Baní, Barahona, Elías Piña y San Juan.