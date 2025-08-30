Caída de cabello en verano: causas, cuidados y consejos de la estilista Nicole Adón

El calor, el sol y la humedad influyen en la salud capilar, pero existen soluciones efectivas para mantener el pelo fuerte y brillante.

La caída de cabello en verano se ha convertido en una de las consultas más frecuentes en salones de belleza y clínicas dermatológicas. De acuerdo con la estilista en belleza Nicole Adón, este fenómeno responde principalmente al efluvio telógeno estacional, una fase natural del ciclo capilar en la que los folículos entran en reposo y el cabello se desprende con mayor facilidad.

Además del ciclo biológico, los factores externos propios de la temporada intensifican la caída. “El sol, el cloro de las piscinas, la sal del mar, la sudoración y los lavados frecuentes pueden debilitar la fibra capilar, lo que hace que la pérdida de cabello sea más visible en los meses de calor”, explica la especialista.

En países como República Dominicana, donde las altas temperaturas y la exposición solar se extienden prácticamente durante todo el año, el impacto sobre la salud capilar puede ser aún mayor. Esto convierte la prevención y el cuidado en una necesidad constante, más allá de los meses de verano.

Cuidados y prevención en verano

La experta asegura que, aunque la caída suele ser temporal, prevenir el daño es clave para conservar la fuerza y el brillo de la melena. Entre sus principales recomendaciones destacan:

Usar protector solar capilar para reducir los efectos de los rayos UV.

Aplicar tratamientos hidratantes y nutritivos que restauren la fibra capilar.

Disminuir el uso de planchas ya que favorecen el debilitamiento.

Realizar cortes de mantenimiento, eliminando puntas abiertas y evitando quiebres.

¿Cuándo acudir a un especialista?

La estilista advierte que, si la caída de cabello se prolonga por más de tres meses o aparecen zonas despobladas, lo recomendable es consultar a un dermatólogo. En esos casos, pueden existir otras causas detrás, como deficiencias nutricionales o alteraciones hormonales, que requieren diagnóstico médico.

Con los cuidados adecuados y el apoyo de tratamientos especializados, es posible lucir un cabello fuerte, brillante y saludable durante todo el año, incluso en climas cálidos y prolongados como el de República Dominicana.