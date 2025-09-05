La caída de cabello se ha convertido en una de las consultas más frecuentes en salones de belleza y clínicas dermatológicas.

Aun con la inversión de productos para el cabello, cometemos serios errores con su cuidado, el primer habito es estresarnos, sí, así mismo, el estrés acaba con todo, pero el cabello, es uno de los principales reflejos de nuestro estrés: se pone opaco y sin vida.

El segundo es aplicar brillo todos los días sobre el cabello ya lavado, esto quema mucho la hebra, sobre todo cuando es un aceite que da brillo sin protección solar. Lo ideal es aplicarlo solo cuando lo lavas.

Cabello (Fuente externa)

El tercero es el uso excesivo de planchas, el cabello se reseca excesivamente.

El cuarto es la sobre coloración, la moda es llevar muchos colores, pero hay que analizar si el cabello puede resistir esos cambios, pues esto va afectando la hebra seriamente.

Por último, la alimentación. Para lucir un cabello sano hay que cuidar lo que uno come, esa es la clave no solo para un cabello y una piel sana, sino para una larga vida.

Cuidados

Usar protector solar capilar para reducir los efectos de los rayos UV.

Aplicar tratamientos hidratantes y nutritivos que restauren la fibra capilar.

Disminuir el uso de planchas ya que favorecen el debilitamiento.

¿Cuándo acudir a un especialista?

De acuerdo con la estilista en belleza Nicole Adón si la caída de cabello se prolonga por más de tres meses o aparecen zonas despobladas, lo recomendable es consultar a un dermatólogo.

En esos casos, pueden existir otras causas detrás, como deficiencias nutricionales o alteraciones hormonales, que requieren diagnóstico médico.

Con los cuidados adecuados y el apoyo de tratamientos especializados, es posible lucir un cabello fuerte, brillante y saludable durante todo el año, incluso en climas cálidos y prolongados como el de República Dominicana.

