Caída del cabello: los errores más comunes que podrías estar cometiendo

  • Hoy
Caída del cabello: los errores más comunes que podrías estar cometiendo

Caída de cabello reaccional. Fuente externa.

La caída de cabello se ha convertido en una de las consultas más frecuentes en salones de belleza y clínicas dermatológicas.

 Aun con la inversión de productos para el cabello, cometemos serios errores con su cuidado, el primer habito es estresarnos, sí, así mismo, el estrés acaba con todo, pero el cabello, es uno de los principales reflejos de nuestro estrés: se pone opaco y sin vida.

El segundo es aplicar brillo todos los días sobre el cabello ya lavado, esto quema mucho la hebra, sobre todo cuando es un aceite que da brillo sin protección solar. Lo ideal es aplicarlo solo cuando lo lavas.

Lee más: Vivir en bienestar : Cinco hábitos comunes que dañan el cabello

¿Cómo puede una buena dieta ayudarme a mantener mi cabello sano?
Cabello (Fuente externa)

El tercero es el uso excesivo de planchas, el cabello se reseca excesivamente.

El cuarto es la sobre coloración, la moda es llevar muchos colores, pero hay que analizar si el cabello puede resistir esos cambios, pues esto va afectando la hebra seriamente.

Por último, la alimentación. Para lucir un cabello sano hay que cuidar lo que uno come, esa es la clave no solo para un cabello y una piel sana, sino para una larga vida.

Cuidados

Usar protector solar capilar para reducir los efectos de los rayos UV.

Aplicar tratamientos hidratantes y nutritivos que restauren la fibra capilar.

Disminuir el uso de planchas ya que favorecen el debilitamiento.

Mascarilla para el Cabello

¿Cuándo acudir a un especialista?

De acuerdo con la estilista en belleza Nicole Adón si la caída de cabello se prolonga por más de tres meses o aparecen zonas despobladas, lo recomendable es consultar a un dermatólogo.

En esos casos, pueden existir otras causas detrás, como deficiencias nutricionales o alteraciones hormonales, que requieren diagnóstico médico.

Con los cuidados adecuados y el apoyo de tratamientos especializados, es posible lucir un cabello fuerte, brillante y saludable durante todo el año, incluso en climas cálidos y prolongados como el de República Dominicana.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

La misma piedra

La misma piedra

My Happy Farm celebra una tarde divertida con los niños

My Happy Farm celebra una tarde divertida con los niños

Hotel Catalonia Santo Domingo festeja “Semana de Apreciación al Cliente”

Hotel Catalonia Santo Domingo festeja “Semana de Apreciación al Cliente”

Acroarte: Marivell vuelve a Acroarte, esta vez a lo grande

Acroarte: Marivell vuelve a Acroarte, esta vez a lo grande

Alerta por ola de calor

Alerta por ola de calor

La decadencia nos circunda por doquier

La decadencia nos circunda por doquier

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo