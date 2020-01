Caída del turismo en 2019 y perspectivas 2020

El 2019 representó el peor año para el sector turismo en las últimas décadas, debido a la campaña mediática desplegada a nivel mundial, con mayor énfasis en los EU, por la muerte de varios turistas en el principal polo turístico del país, que posteriormente las propias autoridades norteamericanas detectaron mediante las pruebas toxicológicas que fallecieron de muerte natural, pero el daño ya estaba hecho y el número de visitantes se redujo en 1.87%, no fue peor porque los dominicanos ausentes que visitan su país aumentaron en 138,090(14.53%), pero los turistas extranjeros se redujeron en 260,942(4.64%).

Hasta el primer semestre de este año el número de visitantes estaba creciendo a una tasa de 3.9%, menor al primer semestre del año pasado que fue de 6.14%, los dominicanos no residentes aumentaron en 14.12% y los extranjeros en 2.47%, menor al crecimiento de 5.05% en 2018, sin embargo a partir de junio comenzó la caída de turistas extranjeros que marcó el peor año del sector.

En el periodo junio-diciembre el número de visitantes fue de 3, 457,881, que representó una caída de 6.91% y aun cuando los dominicanos no residentes aumentaron en 90,981(14.81%), la reducción de 347,900 turistas extranjeros (11.22%), marcó la pauta por ser los turistas extranjeros el 79.6% de los visitantes…

En el caso de los EUA, donde la campaña mediática negativa fue más intensa, la reducción fue de 312,729 turistas, lo cual representa una merma de 24.44% en relación al mismo periodo de 2018, pero también representa el 89.89% de la reducción de visitantes extranjeros.

Es posible medir parcialmente el impacto económico para el país, si nos atenemos a los datos del Banco Central, que en 2019 cuantificó la estadía promedio (noches) de 8.47 días y el gasto promedio diario en US$136.24, así con una reducción de 347.900 turistas en el periodo enero-junio de 2019, el país perdió la suma de US$401.5 millones, pero obviamente la pérdida ha sido mayor a esa cifra porque el número de visitantes extranjeros venía en aumento antes de las muertes de los turistas norteamericanos.

La buena noticia es que mientras en septiembre de 2019, donde ocurrió el pico de la caída de visitantes con -16.64%, a noviembre fue de 8.19% y a diciembre de 9.40%, aparenta que van disminuyendo los números negativos en la medida que se difundieron las causas reales de las muertes lamentables de turistas norteamericanos en el principal polo turístico del país (Bávaro-Punta Cana).

La otra buena noticia es que, de acuerdo a las informaciones periodísticas de inauguraciones o “primeros picazos”, la inversión no se ha detenido, aunque debemos esperar la publicación por parte del Banco Central del comportamiento de la economía el pasado año en el reglón de la Inversión Extranjera Directa para corroborar esa percepción.

Retornar a tasas de crecimiento positivo del número de visitantes extranjeros tomara varios meses porque el negocio turístico se basa en venta de paquetes a futuro y en los primeros meses de este 2020 todavía se sentirá el impacto de esas cancelaciones, pero en la medida que las campañas institucionales del gobierno y la promoción de las cadenas hoteleras penetren en el mercado norteamericano, habrá una recuperación, pero muy difícil en 2020 logremos los números de 2018.

La experiencia debe enseñar a las autoridades a mejorar la supervisión sobre la calidad del producto turístico y más que nada contar con un plan de acción cuando se presenten contingencias negativas como el fallecimiento de turistas o eventos de la naturaleza.