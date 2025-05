Caitlin Clark y Angel Reese disparan los ratings de WNBA en el fin de semana inaugural

El partido entre las Indiana Fever de Caitlin Clark y las Chicago Sky de Angel Reese atrajo un promedio de 2.7 millones de espectadores, lo que lo convirtió en el partido más visto de la WNBA en las plataformas de ESPN. Clark logró un triple-doble, mientras que Reese sumó 12 puntos y 17 rebotes en la aplastante derrota de Chicago.

Ambas jugadoras también tuvieron un momento en la cancha cuando Clark cometió una falta severa sobre Reese mientras intentaba una bandeja, que terminó siendo flagrante 1 al ser corregida por los árbitros. Ambas jugadoras, después del partido, declararon que solo se trató de una jugada de baloncesto.

Un día después del partido, la liga informó que estaba investigando los comentarios raciales hechos por los aficionados hacia Reese. Una persona familiarizada con la situación confirmó los detalles a The Associated Press el domingo. La persona habló bajo condición de anonimato porque la liga no había identificado públicamente al sujeto de las burlas ni a los autores de las acusaciones.

Indiana afirmó que haría todo lo posible para ayudar a la liga.

«Le dije al equipo que, obviamente, cooperaremos plenamente con la investigación», declaró el lunes la entrenadora de las Fever, Stephanie White. «Pero eso no tiene cabida en nuestra liga, ni en casa ni fuera. No importa. Queremos animar a nuestros jugadores y a nuestro personal a que lo reconozcan en tiempo real si se escucha, se ve o algo por el estilo».

Ambos equipos se volverán a enfrentar el 7 de junio en Chicago.

No fue solo el partido Chicago-Indiana el que atrajo una gran audiencia. El primer partido del sábado entre Las Vegas y Nueva York tuvo un promedio de 1.3 millones de espectadores. La vigente MVP, A’ja Wilson, tuvo una actuación estelar en la derrota. La subcampeona de la temporada pasada también tuvo un excelente primer fin de semana, con Napheesa Collier liderando a Minnesota a dos victorias.

Si bien se esperaba que Indiana, Chicago, Las Vegas, Nueva York y Minnesota acapararan la atención de la WNBA esta temporada, no se esperaba mucho de Washington con un nuevo entrenador, una nueva gerente general y un gran número de nuevas jugadoras, lideradas por las novatas Sonia Citron y Kiki Iriafen.

Las Mystics ganaron sus dos primeros partidos y ahora se preparan para una gira de tres partidos por la costa oeste, en Golden State, Las Vegas y Phoenix.