Cal Raleigh iguala el récord de jonrones de Ken Griffey Jr. con Marineros antes del All-Star

En ese momento, Cal Raleigh compiló una larga lista de jugadores que consideraría para el Monte Rushmore de los Marineros de Seattle tras su victoria por 6-0 sobre Pittsburgh el viernes.

Ichiro fue uno de los primeros nombres que se barajaron, seguido por lanzadores abridores de la talla de Félix Hernández y Randy Johnson. Sin embargo, al identificar quién sería la cara visible de los Marineros, Raleigh se decantó de inmediato por Ken Griffey Jr., con quien empató el récord de la franquicia de jonrones antes del receso del Juego de las Estrellas con 35, incluyendo un par de jonrones.

«Ser mencionado con ese nombre, alguien tan icónico, una leyenda, miembro del Salón de la Fama en su primera votación, me siento bendecido», dijo Raleigh. «Intento hacer lo correcto y seguir adelante. Si puedo intentar ser como él, soy un buen ejemplo a seguir». Desde la perspectiva de Raleigh, Griffey habría «destrozado» el récord de jonrones de las Grandes Ligas en lugar de quedarse 132 por debajo de Barry Bonds si no fuera por las lesiones. Afortunadamente para Raleigh, esa admiración no ha quedado reservada para el público.

Cada vez que Griffey regresa a Seattle, como fue el caso cuando se jugaron los partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el Lumen Field, Raleigh ha disfrutado de sus charlas con «The Kid».

“Siempre es divertido tenerlo en el vestuario para charlar un poco y entender cómo se manejaba”, dijo Raleigh. “Así que también he hablado con él por teléfono un par de veces. Es un jugador muy bueno. Es uno de los mejores de todos los tiempos. Es difícil superar hablar con alguien así”.

También es difícil encontrar carreras comparables a la que está viviendo Raleigh, quien participará en el Derby de Jonrones, y a lo que Griffey logró antes del receso del Juego de las Estrellas de 1998. El mánager Dan Wilson, compañero de Griffey en 1998, es de los pocos que realmente pueden poner en perspectiva el rápido comienzo de Raleigh en 2025.

En resumen, Raleigh, de 28 años, ha cumplido con creces las primeras etapas de su extensión de contrato de seis años y $105 millones, que firmó justo antes de la temporada 2025. Raleigh no solo ha establecido un récord personal de jonrones, sino que también está en camino de establecer nuevas marcas de promedio de bateo, porcentaje de embase y porcentaje de slugging.