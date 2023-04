Laura Acosta, abogada del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, manifestó hoy que la decisión adoptada por la juega Kenya Romero no afecta en nada la vida de su defendido.

Adelantó además que, el Ministerio Público haya mantenido por alrededor de 16 días bajo prisión a Castillo sin presentar elemento alguno que señalará el “riesgo para la investigación”.

“(…) El Ministerio Público no aportó ningún elemento que permitiera determinar que Gonzalo Castillo representaba un riesgo para la investigación que era lo que nosotros habíamos alegado. Sin embargo, al establecer que es una investigación compleja decidió imponer una medida de coerción para garantizar su presencia en el proceso, lo que no cambia la vida de Gonzalo Castillo, desde el cinco de julio de 2020 Gonzalo Castillo solo va a su trabajo y las únicas dos veces que ha salido del país ha pedido permiso, de modo que esta decisión no cambia su vida en lo absoluto”, dijo.

En relación a si fue respetado el debido proceso, la veterana jurista destacó que si ya que a todos los señalados se les permitió defenderse y presentar las pruebas de lugar.

“Todos pudimos defendernos, todos pudimos presentar pruebas, es lamentable que el Ministerio Público no hubiese tenido el mismo criterio de la magistrada”, refirió Acosta.

Para el próximo lunes 10 de abril el tribunal dará lectura del fallo integra al fallo de la solicitud de medida de coerción. Dentro de la decisión de la jueza no se tiene previsto la colocación de grillete electrónico contra Gonzalo Castillo.

Decisión

La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario contra Gonzalo Castillo, uno de los implicados en una supuesta «red de corrupción» que habría distraído al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos, la cual fue desarticulada mediante la Operación Calamar.

También, la magistrada dictó 18 meses de prisión preventiva a cumplir en Najayo para los ex ministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

Asimismo, Romero impuso presentación periódica e impedimento de salida a Aldo Antonio Gerbasi Fernández.