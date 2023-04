La procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, informó este martes que en las próximas horas va a solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para abrir un proceso penal contra el diputado Sergio Moya (Gory) por su vinculación en la Operación Calamar.

«En relación a ese legislador que usted refiere, el Ministerio Público va a solicitar un juez instructor para que inicie de manera formar la investigación ante su jurisdicción», expresó Reynoso al hablar con la prensa tras la jueza Kenya Romero imponer coerción a los 20 acusados de pertenecer a la «red» que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.

Además, la fiscal añadió que todas las personas que resulten involucrados en este caso, deberán responder ante la ley sin excepción alguna.

Se recuerda que el legislador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha sido señalado por al menos cuatro delatores como uno de los jefes del apartado dedicado al cobro irregular a bancas de lotería.

Caso Calamar: Arresto domiciliario como medida coerción para Gonzalo Castillo

Sergio Moya niega vínculo al caso Calamar

El diputado Sergio Moya negó la pasada semana que esté vinculado al denominado caso Calamar y que, si le prueba que ha recibido de forma irregular un sólo centavo en perjuicio del Estado, renuncia a su condición de diputado y se retira de la vida pública.

“Informo para tranquilidad de mis colegas, que, si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renunció a mi condición de diputado”, dijo en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y leída en la sesión del jueves.

Aseguró que “no existe ni existirá, un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar, que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero, o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona”.

Indicó que la campaña masiva de mentiras, puesta a circular en su contra, muestra el interés de algún sector de hacerle daño político.

Indicó que por ejemplo, “se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones, y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que he asistido en un 83%, entre otras cosas”.

Diputado Sergio Moya

El funcionario informó que sus abogados “están recabando todas las pruebas de las calumnias que sobre mi se han dicho, para que, a partir de hoy, las discutamos en el plano judicial”.

Explicó que tiene 32 años sin interrupción, teniendo bancas deportivas y los últimos 7 años, me he dedicado a la vida política activa.

Advirtió que, a partir de hoy, no va a permitir bajo ninguna circunstancia, que continúen difamándolo en el caso que está ocupando la atención del país, el denominado “caso Calamar”.

“Yo creo en el sistema de justicia dominicano, en el rol del ministerio público, además el que nada debe, nada teme”, indicó el legislador.

Moya dijo que solicitó el turno, para referirse a «las infamias» que sobre su persona han puesto a circular de manera desconsiderada.

Más: Diputado Sergio Moya ve infamia en acusación Ministerio Público