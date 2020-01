Califica de indecente integrar exmilitares en los centros de votaciones en las próximas elecciones

El director del Consejo Nacional para el VIH y Sida (CONAVIHSIDA), Víctor Manuel Terrero, declaró hoy que es una mala política del Partido la Fuerza del Pueblo y de sus principales dirigentes ceñir la campaña de difamación, injuria y de mentira contra la Junta Central Electoral.

Terrero, manifestó que la actual JCE que tenemos en este momento es un órgano muy honorable y está integrada de personalidades respetada y que han dado a respetarse en la sociedad dominicana.

¨Por eso yo entiendo que la propuesta de integrar a exgenerales y exmilitares para observar las elecciones de venideras, busca difamar a la JCE, crear desconfianza en toda la población. Es un error de la Fuerza del Pueblo y de sus dirigentes seguir difamando y perjudicando a la Junta Central Electoral. Debemos confiar en ella, más que difamarla tenemos que fortalecerla por el bien del sistema democrático de la República Dominicana¨.

El exdiputado y presidente del Intermedio Francisco Caamaño, calificó como indecente y sin sentido la propuesta hecha por los dirigentes de la LFP que lidera el ex presidente Leonel Fernández.

El dirigente peledeísta, dijo que esta propuesta lo que busca es crear pánico en la sociedad dominicana para que no acudan a votar en las elecciones municipales y presidenciales del próximo 17 de Febrero y el 17 mayo de este año.

¨No vamos a una guerra, no vamos a pelear, es una fiesta por la democracia en la República Dominicana, es un país que ya no tiene acostumbrado a cantidades de elecciones limpias y el que pierde no reconoce la derrota, todavía el candidato presidencial del PRM Luis Abinader no ha reconocido el triunfo del presidente Danilo Medina, quien ganó con más de un 63% en las elecciones anteriores¨, sostuvo el director de Conavihsida.

Víctor Manuel Terrero afirmó que es una costumbre en este país, de tratar de negar el resultado electoral de lo que va a ocurrir cuando los mismo no les favorece a la oposición.