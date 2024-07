Califican de desafortunadas y violentas declaraciones de diputado Eugenio Cedeño

La ONG Diversidad Dominicana, institución que promueve el respeto y reconocimiento de los derechos en la sociedad de la diversidad sexual y las identidades de género diverso, junto a Familias Diversas, asociación de padres y madres de la diversidad, calificaron de desafortunadas y violentas las declaraciones emitidas por Eugenio Cedeño, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por la provincia de La Romana, sobre las personas LGBTIQ+ y su descalificación para formar una familia.

«Nos preocupa que un diputado, faltando a su rol de representante de uno de los poderes del Estado, que tiene como principal obligación jurídica garantizar derechos, descalifique a las personas homosexuales para formar una familia, externando que » dos gays cuando se casan no tienen familia, no son familia, no saben lo que es eso», lamentó Rosanna Marzán, Directora Ejecutiva de Diversidad Dominicana.

En ese mismo tenor, Yildalina Tatem Brache, coordinadora de Familias Diversas, externó que «un legislador que afirme que las familias de la Comunidad LGBTIQ+ no existen, se encarga en su discurso de arrebatarnos un derecho que nos corresponde Constitucionalmente, porque toda persona en el mundo tiene derecho a tener y formar una familia, por lo tanto, no debería ostentar esa función».

Eugenio Cedeño

De igual manera, Tatem Brache quien es docente de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Género y Violencia Intrafamiliar a nivel de grado y postgrado, consideró importante recordar al legislador, que las familias actuales son diversas.

«Existe la familia nuclear (papá, mamá e hijos/as), familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas, familias monoparentales, familias de acogida, familias adoptivas, familias extensas, familias homosexuales, familias queer, familias transexuales, familias transgénero y otras, las cuales son todas válidas», detalló la también abogada y activista social.

Asimismo, explicó que la familia homosexual o de género diverso, se define de la misma manera que la familia heterosexual.

«Es un grupo de personas, vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado, que hace vida en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda, donde se articule el afecto, el cuidado, la convivencia, compromisos civiles o sociales compartidos y en su caso la crianza de hijos/as», afirmó.

En ese mismo orden, Marzán advirtió que lo que no debería ser parte de una familia, «es la idea de que los hombres son propiedad de sus integrantes, que pueden abusar de sus parejas, que pueden obligarlas a embarazarse y que, más que personas son objetos al servicio de éstos».

Por igual, Marzán entiende que todavía queda mucho trabajo por hacer con respecto a los prejuicios sociales, las críticas tradicionales y la ideología retrógrada que existen en nuestra sociedad y cultura.

«Estamos transformando imaginarios para que todas las personas puedan vivir sin miedo, sin tabúes, con respeto a su dignidad y desarrollando libremente su personalidad», informó.

Por último, Tatem externó que no permitirán la violación de su derecho a existir de parte de agentes del Estado.

«La diversidad familiar existe y el Estado tiene la obligación de que a toda persona en territorio dominicano se le garantice su derecho a la familia», finalizó.

Las declaraciones del legislador fueron dadas en una entrevista que le fuera realizada en el programa «Una Nueva Mañana», de la comunicadora Colombia Alcántara.