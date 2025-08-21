Callejón de Pipi, el rincón olvidado de San Carlos

En el corazón del sector San Carlos, más de 60 familias sobreviven en condiciones extremas dentro del estrecho y legendario callejón de “Pipi”, donde la insalubridad, las plagas y la falta de servicios básicos se entrelazan con la lucha diaria por una vida digna.

Durante un recorrido del periódico Hoy en su serie “Hoy en Tu Barrio”, se evidenció un panorama calamitoso: bebés, adultos y ancianos conviven en espacios reducidos, rodeados de filtraciones, tuberías tapadas y baños deteriorados.

Ensanche Pipi, talón de Aquiles de San Carlos

Mario Torres residente del callejón o ensanche Pipi dijo : «Los baños están todo deteriorado, nosotros tenemos muchas dificultades». Yo hago estantes, aquí somos unos buenos ciudadanos y necesitamos ayuda de nuestro presidente el licenciado Corona» .

«Tenemos tuberías tapadas, filtraciones, como ustedes ven, esto se nos esta cayendo encima» dijo Miguel Gómez otro morador del lugar.

“Aquí somos buenos ciudadanos y necesitamos ayuda de nuestro presidente, el licenciado Corona», solicitó.

Problemas sanitarios y estructurales

Las aguas residuales y heces fecales se filtran por las calles, generando focos de enfermedades como dengue, fiebre tifoidea y tuberculosis.

La acumulación de basura y la falta de gestión municipal agravan la situación.

El sistema cloacal está colapsado, provocando la proliferación de cucarachas, gusanos y ratones.

Historia del Callejón de Pipí

Su nombre proviene del apodo de Romeo Amable Trujillo Molina, hermano del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien habría sido propietario del área conocida originalmente como Condominio Abreu.

Con más de 60 viviendas apiladas en tres niveles, el Callejón de Pipi ha sido hogar de generaciones que enfrentan condiciones de hacinamiento, insalubridad y abandono.

A pesar de contar con ocho baños comunes, muchos han quedado inservibles, convirtiéndose en focos de contaminación. “Aquí vive demasiada gente y eso se llena de una vez”, relata Arelis Natividad, residente por más de 50 años.

El acceso al agua es limitado. Los días que llega, los vecinos se organizan con mangueras y bombas para distribuirla casa por casa. Esta dinámica refleja la solidaridad que caracteriza al sector, donde cada recurso se comparte como parte de una gran familia.

Pipí Trujillo

Romeo Amable Trujillo Molina, conocido popularmente como Don Pipí, fue uno de los hermanos menos convencionales del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Sin formación académica ni oficio definido, se convirtió en una figura pintoresca y polémica en la vida popular dominicana, especialmente en el barrio San Carlos, donde dejó una huella tan escandalosa como inolvidable2.

Según residentes de la zona el era amante empedernido de las peleas de gallos, Don Pipí era conocido por su estilo truculento en las galleras del país. Cuando sus gallos ganaban, exigía el pago inmediato de las apuestas; pero si perdía, se negaba a pagar. Esta conducta le valió el apodo de “tramposo” entre los apostadores, quienes murmuraban su nombre con recelo.

Explican que era negocio más lucrativo consistía en adquirir propiedades a precios irrisorios, muchas veces bajo presión o chantaje, para luego alquilarlas a precios arbitrarios. Durante el régimen, Don Pipí dirigió una clínica estatal que expedía certificados sanitarios para mujeres que ejercían la prostitución. Este documento, conocido como la “Tarjeta de Don Pipí”, era indispensable para trabajar legalmente en prostíbulos o viajar al extranjero. Su control sobre este sistema le permitió lucrarse del negocio de la prostitución bajo el amparo oficial.

Frecuentaba frituras, jugaba dominó en las esquinas y aparecía en burdeles de mala muerte. Su estilo de vida bohemio, sus borracheras públicas y su trato con la gente común lo convirtieron en una figura caricaturesca, muy distinta de sus hermanos con cargos oficiales. “Don Pipí era el más mundano y desorganizado de los Trujillo”, afirman