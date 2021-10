¡Cállese! Fuerte enfrentamiento entre senadores Bauta y Taveras

¡Cállese que estoy hablando! ¡Cállese usted! Las frases formaron parte de un fuerte enfrentamiento que tuvo lugar esta tarde en el Senado de la República y que tuvo como protagonistas a los senadores Bauta Rojas y Antonio Taveras y cuyo tema de fondo fue el barrilito.

Todo comenzó cuando Taveras, senador por la Provincia de Santo Domingo, sometió un proyecto de ley y una resolución en la que proponía que se elimine el Fondo de Compensación Social (el barrilito), así como la ley de extinción de dominio, entre otras propuestas.

“Barrilito” de senadores se fuga en gastos injustificados, dice El Informe

Sin embargo, en el caso de la resolución sólo fue aprobada por tres senadores y a seguida Bauta, senador de la Provincia Hermanas Mirabal, por la Fuerza del Pueblo, tómo la palabra para explicar su rechazo.

Inició leyendo un tuit que atribuyó a Antonio Taveras en el que el senador criticaba el proyecto de ley presentado este lunes por un grupo de de 24 senadores en el que piden eliminar todas las exenciones, como requisito para eliminar el llamado barrilito.

No valió que Taveras negara la autoría de ese tuit ni que haya felicitado al hacer uso de su turno a sus compañeros ´por la iniciativa, la reacción de Bauta fue subir la voz, gritar y mandarlo a callar.

«¡Cállese que estoy en mi turno!», a lo que Taveras respondió: «¡Cállese usted!».

Bauta acusó a Taveras de ser antipartido y antisenado. Además le dijo que «ya los incentivos pasaron porque ya los empresarios de Herrera se hicieron ricos», haciendo alusión a la condición de expresidente de la Asociación de Empresarios de Herrera que ostentó Antonio Taveras.

«Esos son incentivos, los otros son estafas», dijo Bauta.

Agregó que él está de acuerdo con que se eliminen todos los privilegios, pero no con actitudes demagógicas y oportunistas y que no lo aceptará bajo ninguna circunstancia.

«Yo no tengo en este Senado, ningún privilegio que no tenga otro senador, y no le voy a aceptar Senador, ni a usted ni a nadie, que venga a faltarme el respeto ni en este lugar ni en ninguno». «No he sido un privilegiado ni un afortunado y no tengo nada de que arrepentirme», concluyó.

Respuesta de Antonio Taveras. De su lado Antonio Taveras negó tener problemas personales con ningún senador y señaló más bien lamentar que el senador Bauta no tenga idea ni razones ni políticas de ningún tipo para rebatir su propuesta y que haya optado por la diatriba y miseria personal.

«Aquí nadie puede decir que yo tengo un jodio privilegio», dijo Antonio, quien agregó que sus asesores lo paga con él con su dinero, no con barrilito.

Taveras agregó que él entró a la política a construir, no a destruir. A debatir cómo es que van a lograr un país decente y que eso le interesa a 11 millones de dominicanos, y que si Bauta no quiere eso a él no le importa, pero que a este pueblo sí.