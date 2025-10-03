El lanzador novato Cam Schlittler lanzó ocho entradas en blanco con 12 ponches para doblegar a los Medias Rojas de Boston en una victoria de 4-0 que clasificó a los Yankees de Cam Schlittler hizo historia con los Yankees de Nueva York a la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Azulejos de Toronto.

Los Yankees habrían estado contentos con cuatro o cinco entradas sólidas del abridor novato. Lo que obtuvieron de Schlittler fue histórico.

Schlittler impuso récord

Antes de la obra maestra de Schlittler el jueves, ningún lanzador en la historia del béisbol había lanzado más de ocho entradas con más de 12 ponches, cero carreras permitidas y ninguna base por bolas en un juego de postemporada.

Ahora es solo el segundo jugador en la historia de la MLB en durar más de seis entradas en blanco con más de diez ponches y ninguna base por bolas en un juego de eliminación.

Schlittler permitió cinco hits y ningún corredor de los Medias Rojas pasó de la segunda base.

La noche de Schlitter concluyó después de 107 lanzamientos, una actuación inolvidable que pasará a la historia como una de las mejores de un lanzador en la historia de la rivalidad entre los Yankees y los Medias Rojas.

Yankees superan mala racha contra Boston

La victoria le da a Nueva York su primera victoria en una serie de postemporada sobre los Medias Rojas en sus últimos cuatro intentos, que se remonta a la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004 que vio a Boston poner fin a una sequía de campeonatos de 84 años.

Los Yankees lograron hits oportunos en una gran cuarta entrada, ayudados por errores defensivos de los Medias Rojas, ya que registraron un golpe de gracia por primera vez en más de dos décadas.