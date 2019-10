Cámara de Comercio ofrecerá seminario para exportadores e importadores sobre INCOTERMS 2020

La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, con el apoyo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), ofrecerá el Seminario Internacional sobre INCORTERMS 2020, con la finalidad de que todos los actores locales que exportan e importan mercancías puedan conocer las nuevas reglas que regirán el intercambio de comercial internacional a partir de enero de 2020.

El Seminario será impartido por Juan Diego Alzate Gómez, experto internacional certificado por la ICC para los fines y tendrá lugar el próximo miércoles 6 de noviembre. Los participantes podrán conocer el reglamento oficial que regirá a partir del 1 de enero próximo y de esta manera aprender, directamente desde fuentes del grupo redactor, acerca de los cambios formales y estructurales de la nueva versión de los Incoterms 2020.

La jornada educativa iniciará a partir de las 8:30 de la mañana, y entre otros temas abordará: Cambios Estructurales Nuevas Obligaciones A1/A10, B1/B10; ¿Por qué los cambios?; notas introductorias y orientativas y su función en la nueva versión 2020; así como, cambios en los términos (EXW hasta DDP) y en las posiciones de seguros internacionales en vía de las reglas LMA/UIA (Lloyd’s Market Association and International Underwriting Association).

La actividad estará dirigida a empresarios, gerentes comerciales, gerentes de compras internacionales, directores de comercio exterior, funcionarios de entidades públicas y privadas, abogados internacionales, profesionales de todas las áreas que desean actualizarse en los usos y costumbres referentes a la compra-venta de mercaderías y entregas.

Sobre Juan Diego Alzates

Juan Diego Alzates, es entrenador Acreditado en Incoterms®2010. Coordinador y formador del “Train The Trainer” de ICC Colombia para Incoterms® 2020 (preparación del grupo de Entrenadores). Experto en Negocios Internacionales, Supply Chain Management (SCMC®), DFI, Manejo integral de Proyectos Especiales en Logística Internacional, Mercadeo Internacional, Planeación Estratégica. Miembro de las comisiones Law and Commercial Practice Customs and Trade Facilitation de ICC Colombia. Director General de Maximum Consulting y miembro varias juntas directivas.Representante latinoamericano del “Regional Experts Group Incoterms®2020” de ICC. Fue International Chamber of Commerce Accredited Trainer on Incoterms®2010. Será el formador del Train The Trainer en Colombia para la preparación del grupo de Entrenadores de ICC para varios Comités Nacionales de ICC en el continente.