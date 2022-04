Cámara de Cuentas: CUSEP dio manejo “irregular” a alrededor de RD$7MM

Las “irregularidades e inobservancias” durante el período 16 de agosto 2012 al 16 de agosto de 2020, según la Cámara de Cuentas habrían sido la norma en el manejo institucional de los recursos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

La Resolución No. AUD-X-2022-003 emitida por el órgano auditor del Estado ya habría sido remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entidad que solicitó la investigación especial.

Entre las supuestas “irregularidades” reflejadas en el CUSEP figuran que la “Entidad carece de estados financieros; No registra sus operaciones a través del SIGEF; No existen manuales de procedimientos internos y de cargos; El manual de funciones no está aprobado; No existe un comité de ética; La entidad no cuenta con un portal institucional y La entidad no publica los procedimientos de compras y contrataciones en el portal administrado por el órgano rector”.

De igual modo “No existen presupuestos aprobados; No existen planes de compra; La entidad no establece contratos entre las partes para los procesos de compras y contrataciones; La entidad no registra sus nóminas en el sistema de la Contraloría General de la República”.

Otros detalles en cifras

La entidad no suministró las nóminas del período auditado, las cuales ascienden a RD$879,200,032 .

. La entidad realizó pagos a personal que no labora en la entidad por valor de RD$6, 575,626.

Se evidenció la sustracción de recursos a través de las nóminas de personal por valor de RD$36,121,434.

Se evidenciaron pagos al personal en otra entidad del Estado por valor de RD$1,248,650.

Realizó pagos a proveedores de bienes y servicios sin evidenciarse los procesos de selección establecidos por la Ley no. 340-06 por valor de RD$683,368,964 .

. Compras sin evidencia de certificación del pago de impuestos y la TSS por valor de RD$436,281,186.

Evidenciaron desembolsos sin facturar por valor de RD$60,368,746.

Realizó retención del impuesto sobre la renta a proveedores y no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por valor de RD$7,485,726.

Desembolsos por concepto de prendas de vestir, dieta y retención de impuestos sin documentos de recepción por un valor de RD$16,273,024.

Pagos de alquiler, alimentos y servicios de inteligencia sin documentos de recepción por parte del beneficiario por valor de RD$134,412,885; así como pagos con certificaciones recibidas por otras personas diferentes a sus emisarios por valor de RD$12,958,316.

Reembolso del fondo de dietas y otros servicios especiales e incentivos sin evidencia de recepción por parte del beneficiario, por montos de RD$6,237,169 y RD$25,000,000, respectivamente.

Expedientes sin ordenes de compra por valor de RD$698,071.

Compras soportadas en facturas con un mismo Número de Comprobantes Fiscal (NCF) por valor de RD$10,285,549.

Expedientes sin entradas de almacén o certificación del bien o servicio recibido por valor de RD$150,439.

Otros pagos por concepto de inteligencia sin soportes por valor de RD$959,589,419 .

. Factura y entrada de almacén sin fecha de impresión por valor de RD$2,000,000.

Compraron productos alimenticios sin soportes por valor de RD$19,500,000.

Adquisición sin certificación de existencia de fondos y sin la debida clasificación de las cuentas, por valor de RD$1,806,660,247 .

. Tickets de combustibles comprados sin listado de beneficiarios anexos por valor de RD$245,459,550.

Distribuidoras de combustibles sin certificación de permiso o licencia por valor de RD$464,463,401.

Duplicidad en órdenes de compras por valor de RD$3,093,404.

Número de Comprobante Fiscal inválido por valor de RD$351,428.

Galones de combustibles comprados sin evidencia de su distribución por RD$204,132,455.

Diferencias en confirmación de facturas a proveedores por valor de RD$3,157,534.

Pago de dietas e incentivos con expedientes incompletos por valor de RD$39,517,338.

Ejecutaron pagos a proveedores con lazos de consanguinidad con funcionario de la entidad por valor de RD$121,926,235.

En ese mismo orden, el informe de la Cámara de Cuentas agrega que, “Proveedor no matriculado en Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; Funcionarios sin presentación de declaración jurada de patrimonio; No existe un sistema de inventario de materiales y suministros; Distribución del combustible sin reglamentaciones internas; distribución de raciones alimenticias sin reglamentaciones internas; Ausencia de la función de auditoría interna y Debilidades del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación”.