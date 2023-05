Cámara de Cuentas debe entregar actas a la comisión diputados

Los legisladores seleccionados para conocer conflicto en la órgano auditor tendrán reunión el miércoles

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) tendrá que entregarle esta semana a la comisión especial de los diputados que investiga el conflicto interno de los miembros de su Pleno todos los audiovisuales y las actas que han llenado con los temas debatidos dentro del máximo órgano de la entidad fiscalizadora.

Así lo informó el presidente de la comisión especial apoderada de indagar el problema y rendir un informe legislativo para la solución, diputado Rogelio Genao Lanza.

Expresó que tienen una ruta crítica de trabajos.

Lo primero que harán será solicitar a la CC las documentaciones que necesitan examinar, para después pasar a otras actuaciones legislativas. Dijo que el plan de trabajo lo acordaron a unanimidad los 17 legisladores que integran la comisión especial. Asimismo, Genao Lanza negó que efectuaran una propuesta de alegada sustitución de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas.

En la primera reunión de los legisladores a cargo del caso, también salió a relucir que algunos diputados no están de acuerdo con la selección de Rogelio Genao Lanza como presidente de la comisión especial de este tema. Esto se debe a que Genao Lanza es el actual presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados, y porque además, fue quien presidió la comisión especial que escogió las ternas de los seleccionados como miembros del Pleno de la CC. No comparten que el diputado vuelva a presidir una comisión para investigar lo que en su presidencia se escogió. Los diputados Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática (OD), son de los que no consideran oportuna la selección de Genao Lanza.

