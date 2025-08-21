Cámara de Cuentas destapa nuevas irregularidades en recientes auditorías

El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) dio a conocer los informes de auditoría realizados a cuatro instituciones públicas, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley núm. 18-24 sobre fiscalización de la inversión y el gasto público, cada uno acompañado de su respectivo informe legal.

El primero corresponde a la auditoría realizada a las informaciones financieras contenidas en los estados de ejecución presupuestaria de la Junta de Distrito Municipal de Maizal, municipio de Esperanza, provincia Valverde, durante el período del 1.º de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016.

https://camaradecuentas.gob.do/index.php/component/k2/item/624-informe-de-la-auditoria-realizada-a-las-informaciones-financieras-incluidas-en-los-estados-de-ejecucion-presupuestaria-de-la-junta-de-distrito-municipal-de-maizal-municipio-de-esperanza-provincia-valverde-por-el-periodo-2013-2016

Mientras que el segundo informe se refiere a la auditoría practicada a los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), correspondiente al período del 1.º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

https://camaradecuentas.gob.do/index.php/component/k2/item/625-informe-de-la-auditoria-practicada-a-las-informaciones-financieras-incluidas-en-los-estados-de-ejecucion-presupuestaria-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-mirex-periodo-2017-2018

A la lista también se suman los resultados de la auditoría a la información financiera incluida en los estados financieros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), correspondiente al período del 1.º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019.

https://camaradecuentas.gob.do/index.php/component/k2/item/626-informe-de-la-auditoria-practicada-a-las-informaciones-financieras-incluidas-en-los-estados-financieros-del-ministerio-de-medio-ambiente-y-recursos-naturales-mimarena-por-el-periodo-2017-2019

Entretanto, el cuarto informe corresponde a la auditoría practicada a la ejecución presupuestaria del Ministerio de la Presidencia (Minpre), en el período comprendido entre el 1.º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

https://camaradecuentas.gob.do/index.php/component/k2/item/623-informe-de-la-auditoria-practicada-a-las-informaciones-financieras-incluidas-en-los-estados-de-ejecucion-presupuestaria-del-ministerio-de-la-presidencia-minpre-por-el-periodo-2020-2021

El Pleno de la CCRD, además, destacó que, a la fecha y a menos de 100 días del inicio de la actual gestión, ha aprobado 20 informes de auditoría, lo que refleja su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos, en estricto apego a la Constitución y a las leyes.

