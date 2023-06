Mientras que una comisión especial de la Cámara de Diputados continúa los interrogatorios a miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y previo a las declaraciones de Janel Ramírez, presidente de ese órgano de control, Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria y una de los integrantes del Bufete Directivo, habló este viernes sobre algunos de los temas que han generado la crisis por la que atraviesa la entidad de control externo de los recursos públicos.

Además de defender su función como miembro del Pleno y referirse a una reunión en la que se habría tratado las posibilidades de liberar audios como parte de las investigaciones que lleva la Cámara Baja, Tolentino habló respecto a las supuestas auditorías maquilladas en la Cámara de Cuentas. «No conozco ese tema. Pero sí le puedo decir que las que hemos hecho como Pleno, todas, se han hecho de conformidad a los parámetros establecidos en nuestra guia y documentos técnicos. Y que, han cumplido con todos los estándares de calidad», indicó la funcionaria.

En ese sentido, Tolentino, que fue entrevistada en el programa Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5 FM, aseguró que existen «todas las evidencias» que sustentan la fortaleza de los escrutinios que los integrantes del Pleno han aprobado. «Yo he actuado correctamente. Si yo he actuado correctamente, entonces no tiene que haber ninguna información que no sea esa», puntualizó Tolentino, quien fue citada por la Cámara de Diputados para este viernes a las 11:00 de la mañana con relación a las declaraciones que hizo Ramírez en un programa de televisión el mes pasado, en el que aseguró que los integrantes del Pleno aprobaron un reglamento que va en contra de la ley que rige la institución.

En el interrogatorio de los diputados este viernes en la tarde, el presidente de la Cámara de Cuentas señaló a la vicepresidenta de la institución, Elsa María Catano Ramírez, como la persona que supuestamente usurpó sus funciones, queriendo tomar decisiones a su manera.

La revelación la dio el legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús Ogando, al hablar con la prensa en la Cámara de Diputados. «Se refirió a que había usurpación de funciones, que la vicepresidente, en ocasiones, quería tomar decisiones como si fuera la presidenta del pleno«, sostuvo.

Le puede interesar: Según diputado, tres de la CC responden peledeismo

En cambio, hace varios días, Catano Ramírez aseguró que sectores han intentado «desacreditar» la credibilidad del Pleno, y aseguró que los miembros del órgano colegiado trabajan excesivamente, pese a que «los resultados no se corresponden al esfuerzo que se está haciendo, tristemente».

Asimismo, Catano dijo que, ante la crisis que enfrenta la Cámara de Cuentas, se ha visto «torpedeada» y «bombardeada» por la prensa respecto a asuntos personales, las presuntas auditorías «maquilladas», como se le señaló. «Lo importante en este tema creo que debe ser centrarse en el accionar de Elsa Catano, qué ha hecho en Cámara de Cuentas. Yo tengo un ejercicio probado en Cámara de Cuentas. Yo no vengo con el interés de que se vea afectada, sino con el interés único de que Cámara de Cuentas suba», dijo. Y agregó: «Hay que no conocer la calidad de un ser humano como Elsa Catano para tú decir que sería capaz de levantar la mano para probar algo que tú entiendas, que está vulnerado, de ninguna manera».