Cámara de Cuentas revela auditorías al Ayuntamiento y CDEEE

  • Hoy
Cámara de Cuentas revela auditorías al Ayuntamiento y CDEEE

El pasado 4 de agosto, en su duodécima sesión ordinaria, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) aprobó dos nuevos informes de auditoría correspondientes al Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste (ASDO) y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Ambos fueron elaborados en estricto cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24, relativas a la fiscalización de la inversión y el gasto público.

El primer informe corresponde a la auditoría de los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste, relativos al período comprendido entre el 1.º de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Este documento incluye su correspondiente Informe Legal.

El segundo informe se refiere a la investigación especial realizada a los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios llevados a cabo por la CDEEE, así como a los métodos de adjudicación, ejecución, fiscalización y libramientos de pagos a diversas empresas beneficiadas durante el período comprendido entre 2012 y 2020. Este informe también está acompañado de su respectivo Informe Legal.

Ambos documentos contienen y ordenan la implementación de mejoras formuladas por los equipos auditores, las cuales deberán ser objeto de seguimiento por parte del órgano superior de control externo, en coordinación con la Contraloría General de la República, las unidades de control interno y demás instancias competentes.

Los informes íntegros pueden ser consultados en el portal institucional www.camaradecuentas.gob.do, en las redes sociales oficiales del organismo o directamente mediante los siguientes enlaces:

  1. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste: http://bit.ly/4myLihd
  2. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE): http://bit.ly/3IZjrs7
Cámara de Cuentas publica nuevas auditorías: qué revelan los documentos 
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Cámara de Cuentas revela auditorías al Ayuntamiento y CDEEE
Cámara de Cuentas revela auditorías al Ayuntamiento y CDEEE
8 agosto, 2025
Ministro destaca resultados informe Cámara de Cuentas
Ministro destaca resultados informe Cámara de Cuentas
31 julio, 2025
Emma Polanco responde: ¿Por qué «fracasó» el pleno anterior de la Cámara de Cuentas?
Emma Polanco responde: ¿Por qué «fracasó» el pleno anterior de la Cámara de Cuentas?
30 julio, 2025
Vea aquí los resultados de la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre el MIVHED a cargo de Carlos Bonilla
Vea aquí los resultados de la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre el MIVHED a cargo de Carlos Bonilla
30 julio, 2025
Cámara de Cuentas publica nuevas auditorías: qué revelan los documentos 
Cámara de Cuentas publica nuevas auditorías: qué revelan los documentos 
29 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

Código Penal del enemigo

Código Penal del enemigo

Instalaciones son del Gobierno

Instalaciones son del Gobierno

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Premios LAWA celebra la industria de los eventos

Premios LAWA celebra la industria de los eventos

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo