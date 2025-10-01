Cámara de Diputados envía presupuesto a comisión bicameral

La vicepresenta de la CD, Dharuelly D´Aza, dirigió la sesión de este martes.



La Cámara de Diputados aprobó este martes enviar a una comisión bicameral el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a un billón, 744,000 millones de pesos, equivalente al 20.1 % del producto interno bruto (PIB). Para áreas clave como salud, consigna una partida de RD$168,782.8, equivalente al 1.9 % del PIB, a pesar de que la ley contempla un 5 %.

El de educación, RD$328,145.1, equivalente al 3.8 % del PIB; protección social con RD$191,986, es decir, el 2.2 %, mientras que para viviendas dispondrá de RD$31,420.1, equivalente al 0.4% del PIB.

Solo de intereses de la deuda pública, el Presupuesto General del Estado contempla para el próximo año RD$ 362,550, equivalente al 4.2 % del PIB.

El proyecto fue entregado, vía la secretaría general de la Cámara de Diputados, la semana pasada, por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

Adicional, subraya el cumplimiento de la regla fiscal de gasto primario, establecida mediante la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales.

En cuanto la gestión fiscal, se proyectan ingresos por RD$1,342,258.2 millones (15.5 % del PIB), mientras que los gastos totales ascienden a RD$ 1,622,833.4 millones (18.7 % del PIB).

Esos recursos se destinarán a las prioridades estratégicas del Gobierno, como son mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento económico, fortalecer el rendimiento y la competitividad de los sectores productivos, asegurar el acceso a servicios esenciales de calidad y fomentar el bienestar de aquellos sectores más vulnerables de la población dominicana.

Establece inversión pública que ascenderá a RD$215,284.7 millones (2.5 % del PIB), monto superior al presupuesto inicial de 2025 e incluye proyectos emblemáticos que buscan mejorar la conectividad y eficiencia del sistema de transporte.

De igual modo, el Presupuesto pretende impactar a sectores estratégicos como el turismo y la agropecuaria, en línea con los objetivos plasmados en el Plan Meta RD 2036, orientado a duplicar el Producto Interno Bruto.

Las partes más sensibles son salud, educación, que requieren particular atención.