Pleno de la Cámara de Diputados escoge a Alfredo Pacheco como presidente para el período 2024-2025

Los demás integrantes del Bufete Directivo son Dharuelly D’ Aza, Vicepresidenta y como secretario y secretaria Julio Emil Durán y Eduviges Bautista Gomera

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados juramentó la mañana de este viernes 16 de agosto los nuevos diputados electos para el periodo 2024-2028 e instaló su nuevo Bufete Directivo para el año 2024-2025, el cual será presidido nueva vez por Alfredo Pacheco Osoria.

En una sesión encabezada por Miguel Espinal, como diputado de mayor edad del órgano legislativo, Pacheco Osoria, quien fue propuesto por su organización, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) como candidato para presidir la entidad congresual, fue electo a unanimidad por todos los legisladores y legisladoras presentes en el hemiciclo.

El resto del Bufete Directivo, el cual fue juramentado por Alfredo Pacheco, está compuesto por las diputadas Dharuelly D’ Aza, Vicepresidenta y Eduviges Bautista Gomera como secretaria y el diputado Julio Emil Durán también secretario.

La propuesta de los legisladores que dirigirán el Bufete Directivo fue presentada por el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno, siendo la única plancha que se presentó.

Tras haber dejado abierta la segunda legislatura del año 2024, en un acto conjunto con el Senado de la República, Pacheco afirmó que esta legislatura encuentra a los senadores y diputados como actores y testigos de grandes cambios en la sociedad.

En ese sentido, expresó que “hemos de continuar dotando a nuestro país de las leyes necesarias para el progreso y los avances de nuestra institucionalidad democrática, por lo que de manera inmediata nos preparamos para conocer importantes proyectos de ley como el de la ley de aguas, tan necesario para la nación”.

De igual forma, aseguró que seguirá buscando los consensos necesarios para la aprobación del nuevo código civil de la República Dominicana y para la ley de fiscalización y control.

“Trabajaremos de forma tesonera para procurar la aprobación de importantes leyes, como, por ejemplo, la ley general de deportes, el proyecto de ley de procedimiento civil, el proyecto ley sobre participación ciudadana, el proyecto de ley de contrataciones públicas, el de la jurisdicción contencioso administrativo, el proyecto de ley de alquileres, una ley de ciberseguridad, la de eficiencia energética y otra sobre regulación de las energías renovables”, afirmó.

También puede leer: Senadores y diputados se van en guagua al Teatro Nacional para toma de posesión de Abinader

Destacó que el país espera y necesita que a partir de ahora se trabaje con proyectos que rijan nuevas tendencias y formas de vida, como el proyecto de ley que norme el uso de la inteligencia artificial, el de garantías recíprocas, el de teletrabajo, el proyecto de salud mental y el que prohíbe el bulling en las escuelas.

“Como vemos, los desafíos son grandes y no hay tiempo que perder, nuestros votantes y el país reclaman una alta dosis de ponderación, cordura y consenso para conocer, investigar, debatir y ponernos de acuerdo en los proyectos que la Nación necesita para continuar en la ruta hacia nuestro pleno desarrollo”, indicó.

Sobre el anuncio de iniciativas provenientes desde el Poder Ejecutivo, como son el proyecto de reforma laboral, el proyecto de reforma fiscal, la reforma a la seguridad social y el proyecto de modificación de la Constitución, entre otros proyectos, Pacheco invitó a los diputados y a la sociedad en sentido general elevar la cordura para exponer nuestras ideas en las discusiones necesarias, que procurarán los consensos que nos ayudarán a encontrar el camino que más convenga a nuestra sociedad.

Dijo que, históricamente, los grandes cambios sociales han requerido del esfuerzo mancomunado de muchas manos y mentes colocadas en la misma dirección, tal y como lo hicieron nuestros antepasados un día como hoy en el año 1863 cuando un grupo de patriotas bajo la dirección de Santiago Rodríguez izó nuestra bandera en el Cerro de Capotillo, dando inicio a la gesta restauradora que habría de devolvernos la dominicanidad y expulsar para siempre las huestes extranjeras.

En el podio: Ricardo de los Santos, izquierda; Alfredo Pacheco, derecha.

Al pronunciar su discurso de toma de posesión, Alfredo Pacheco agradeció con humildad y sincero gesto el haber sido elegido nueva vez para presidir el Órgano Legislativo.

“Quiero recibir y a la vez agradecer a los bloques de los partidos Dominicanos por el Cambio-Alianza País, Partido Liberal Reformista-Partido Cívico Renovador, PQDC-PRD, PRSC, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, les agradezco mucho que hayan votado por mí”, expresó.

“No hubiera podido agradecer a los diputados que me eligen hoy como su presidente, si nuestro partido, el Partido Revolucionario Moderno, no nos hubiese escogido como su opción para desempeñar la posición de presidente de la Cámara de Diputados, nuevamente, muchas gracias a mi querido PRM. He de recordar que, del mismo modo, fui postulado previamente como candidato a la diputación por la circunscripción No.2 del Distrito Nacional, que era un pre-requisito para pasar a otra etapa, a la etapa en la que estamos”, dijo.

De igual manera, Pacheco agradeció a los diputados y diputadas del PRM y a los votantes de la circunscripción número dos del Distrito Nacional por favorecer con sus votos en las elecciones congresuales y presidenciales del pasado mes de mayo.