Cámara de Diputados realiza conferencia sobre salud renal y de próstata

La Cámara de Diputados llevó a cabo este jueves la conferencia “Salud renal y de próstata” como parte de su programa de orientación y capacitación continua, en el Salón IDPAL del Congreso Nacional.

El evento, impartido por el destacado médico internista y nefrólogo Alfredo Polanco del Orbe, buscó concienciar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de las enfermedades renales y prostáticas, que afectan a más del 10% de la población mundial y a un número significativo de hombres dominicanos mayores de 40 años.

En la apertura, el director de Recursos Humanos, Darwin Ovalles, destacó el compromiso de la institución con el bienestar de sus colaboradores. “La salud es lo primero; sin ella, ¿qué podemos esperar de nuestros compañeros?”, expresó, agradeciendo la participación del especialista.

Ovalles subrayó que estas actividades promueven una cultura de prevención y autocuidado, señalando que “todos conocemos a alguien afectado por estas enfermedades, y queremos fomentar la prevención a tiempo”.

Durante su ponencia, el doctor Polanco explicó que el mal funcionamiento de la próstata, como en casos de hiperplasia prostática benigna o cáncer, puede ocasionar daños renales graves. “El diagnóstico temprano salva vidas. Muchos pacientes llegan en etapas avanzadas, cuando el daño es irreversible”, advirtió.

Además, destacó que el cáncer de próstata tiene un riesgo doble para quienes tienen antecedentes familiares, y exhortó a realizarse chequeos urológicos anuales a partir de los 40 años, enfatizando que “la prevención y la educación son claves para una mejor calidad de vida”.