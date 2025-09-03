Cámara de representantes de EE.UU. publica archivos sobre el caso Epstein

La Cámara de representantes de Estados Unidos publicó este martes más de 33.000 páginas de documentos relacionados a Jeffrey Eptsein, el fallecido magnate condenado por abusos sexuales, que fueron suministrados por el Departamento de Justicia.

La publicación fue realizada por el Comité de supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes y fue catalogado como la primera parte de una serie de publicaciones hechas públicas, luego de acuerdos políticos para buscar transparentar los archivos del caso.

«Hay más documentos en camino», dijo a medios estadounidenses el presidente del Comité, el senador republicano James Comer, luego de anunciar la decisión de liberarlos.

De las 333.295 páginas publicadas, se considera que solo el 3 % de los documentos son nuevos y el resto ya es de dominio público.

«Menos del 1 % de los archivos ha sido publicado, el Departamento de Justicia está obstruyendo», dijo el representante Ro Khanna, de California, poco después de la entrega de los registros.

El caso Epstein ha estado en el centro de la política estadounidense en los últimos meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante la última campaña electoral que publicaría una supuesta lista de clientes del magnate, pero una vez en el poder se ha mostrado más comedido.

Este hermetismo agitó a las bases de seguidores del presidente, luego de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre Epstein.

En paralelo, la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de veinte años en prisión por facilitar chicas menores de edad al magnate, se entrevistó recientemente con funcionarios del Departamento y señaló que su expareja no tenía una lista de clientes famosos.

El Departamento de Justicia publicó en agosto pasado dos interrogatorios a los que el vicefiscal general, Todd Blanche, sometió a Ghislaine Maxwell el pasado julio en relación al caso. En esos interrogatorios Maxwell indicó que no cree que Epstein se suicidara en prisión.

