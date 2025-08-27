 ¿Camarones radiactivos en la mesa? La FDA investiga posible contaminación

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria tras detectar trazas del isótopo radiactivo Cesio-137 (Cs-137) en un envío de camarones congelados importados desde Indonesia. Aunque el lote contaminado no ingresó al mercado estadounidense, la agencia ha ordenado el retiro preventivo de varios productos procesados por la empresa PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods).

El 21 de agosto, Southwind Foods, LLC inició el retiro voluntario de múltiples marcas de camarones congelados crudos y cocidos, distribuidos entre el 17 de julio y el 8 de agosto en los estados de Alabama, Arizona, California, Massachusetts, Minnesota, Pensilvania, Utah, Virginia y Washington.

Un día después, el 22 de agosto, Beaver Street Fisheries, LLC retiró del mercado el producto Great Value Frozen Raw Shrimp EZ-Peel & Deveined Tail-On 21-25 por libra, distribuido en tiendas Walmart de 13 estados: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.

La FDA detectó 68 Bq/kg de Cesio-137 en una muestra de camarones congelados provenientes de Indonesia, un nivel inferior al límite de intervención de 1200 Bq/kg. Aunque no representa un riesgo inmediato, la exposición prolongada a bajas dosis de Cs-137 puede aumentar el riesgo de cáncer, según expertos en toxicología.

La agencia determinó que los productos de PT. Bahari Makmur Sejati fueron preparados en condiciones insalubres, lo que podría haber facilitado la contaminación. Por ello, se ha emitido una alerta de importación para impedir el ingreso de nuevos productos de esta empresa hasta que se resuelva la situación.

Recomendaciones

Consumidores : Si adquiriste alguno de los lotes afectados, no lo consumas ni lo sirvas. Desecha el producto de inmediato.

Distribuidores y minoristas : Deben retirar los productos de sus estanterías y evitar su comercialización.

Salud: Si sospechas haber estado expuesto a niveles elevados de cesio, consulta a tu médico.

Lotes afectados de Walmart (Great Value)

Marca Producto Fecha de vencimiento Código UPC Código de lote Tienda Great Value Camarones crudos congelados EZ-Peel & Deveined Tail-On 21-25 por libra 15/03/2027 078742133898 8005540-1 Walmart Great Value Camarones crudos congelados EZ-Peel & Deveined Tail-On 21-25 por libra 15/03/2027 078742133898 8005538-1 Walmart Great Value Camarones crudos congelados EZ-Peel & Deveined Tail-On 21-25 por libra 15/03/2027 078742133898 8005539-1 Walmart

La FDA continúa investigando el origen de la contaminación y actualizará esta advertencia conforme se obtenga nueva información.