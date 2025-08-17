Cambio clave en SENASA: Edward Guzmán Padilla sustituye a Santiago Hazim

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el decreto 461-25, mediante el cual dispuso cambios en su gabinete tras el inicio de su nuevo mandato constitucional.

En la disposición presidencial fue designado Edward Rafael Guzmán Padilla como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Guzmán Padilla es un profesional con amplia trayectoria en la administración pública y en la formulación de políticas sociales. Ha ocupado funciones directivas en los sectores de salud, seguridad social y gestión institucional, contribuyendo al fortalecimiento de programas de protección social.

El nuevo titular de SENASA sustituye a Santiago Hazim, quien se desempeñaba en el cargo desde septiembre de 2020.