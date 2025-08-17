Cambio clave en SENASA: Edward Guzmán Padilla sustituye a Santiago Hazim

  • Hoy
Cambio clave en SENASA: Edward Guzmán Padilla sustituye a Santiago Hazim

Seguro Nacional de Salud (Senasa)

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el decreto 461-25, mediante el cual dispuso cambios en su gabinete tras el inicio de su nuevo mandato constitucional.

En la disposición presidencial fue designado Edward Rafael Guzmán Padilla como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Guzmán Padilla es un profesional con amplia trayectoria en la administración pública y en la formulación de políticas sociales. Ha ocupado funciones directivas en los sectores de salud, seguridad social y gestión institucional, contribuyendo al fortalecimiento de programas de protección social.

El nuevo titular de SENASA sustituye a Santiago Hazim, quien se desempeñaba en el cargo desde septiembre de 2020.

¡Luis Abinader remeneó la mata! Cambios en Senasa, REFIDOMSA, Banreservas…
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Cambio clave en SENASA: Edward Guzmán Padilla sustituye a Santiago Hazim
Cambio clave en SENASA: Edward Guzmán Padilla sustituye a Santiago Hazim
17 agosto, 2025
Estudio, 8.6% población tenía 65 años en 2024
Estudio, 8.6% población tenía 65 años en 2024
16 agosto, 2025
DGCP anula contrato que SeNaSa hizo forma directa
DGCP anula contrato que SeNaSa hizo forma directa
16 agosto, 2025
Qué hará SeNaSa tras DGCP anular su contratación con Farmacard
Qué hará SeNaSa tras DGCP anular su contratación con Farmacard
15 agosto, 2025
Anulan contratación entre SENASA y Farmacard, esto fue lo que se encontró
Anulan contratación entre SENASA y Farmacard, esto fue lo que se encontró
15 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¡Vistosa y nutrida inauguración! Kelvin Cruz exalta el fervor patrio

¡Vistosa y nutrida inauguración! Kelvin Cruz exalta el fervor patrio

Para ser psiquiatra

Para ser psiquiatra

Equipo voleibol dominicano gana bronce en los Juegos Panam Junior

Equipo voleibol dominicano gana bronce en los Juegos Panam Junior

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Agosto al rojo vivo

Agosto al rojo vivo

Soto llega a 30 jonrones en derrota de Mets

Soto llega a 30 jonrones en derrota de Mets

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo